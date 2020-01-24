شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة الإمارات ببكين تحتفل بعيد الربيع الصينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الصين فعالية احتفالية بمناسبة عيد الربيع الصينى مع أطفال صينيين من المركز الوطنى الصينى للأطفال فى بكين، حيث زار أكثر من 15 طفلا صينيا مقر السفارة للتعرف على ثقافة دولة الامارات وخصائص وطبيعة العمل الدبلوماسى. كما حضر هذا الحدث سفير دولة الإمارات لدى الصين وكبير المشرفين على الفعالية.

وذكر الدكتور علي عبيد الظاهرى سفير دولة الإمارات لدى الصين، أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز العلاقات الودية بين الشعبين وخاصة من الجيل الجديد بالإضافة إلى تعزيز التبادل الثقافي بين دولة الإمارات والصين. حيث تعد دولة الإمارات مركزا عالميا لتعزيز الأفكار والفنون والأدب، فضلا عن تعزيز قيم الانفتاح والتسامح بين المجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وتضمنت الفعالية التي نظمتها السفارة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية، حيث بدأت بعرض فيلم قصير عن دولة الإمارات بين السابق والحاضر وتلاها عرض تقديمي يشمل شرحا عن الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تقديم وتعريف الأطفال بإكسبو دبي 2020.

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وقدم الأطفال الصينييون هدايا مصنوعة يدويا إلى السفير، وأدوا بعض العروض من التراث الفني الصيني كالأوبرا وأغنية جماعية والعزف على آلة الفلوت الصينية كهدية للسفارة لإظهار الثقافة الصينية، وهو ما استمتع به السفير ودبلوماسيو السفارة.

وفي الختام شارك رئيس القسم الإعلامي عيسى السماحي الأطفال الصينيين في نشاط "قص الورق التقليدي الصيني" احتفالا معهم برأس السنة الصينية الجديدة.

واختتمت السفارة أنشطة الفعالية من خلال تقديم بعض الأطباق الإماراتية التقليدية من ضمن نشاط التعريف بثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.