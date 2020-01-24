عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تكشف الموعد الجديد لطرح هاتفها القابل للطي Razr

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

بعد أن كان مقررا طرحه رسميا للبيع بالأسواق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عادت شركة موتورولا لتعلن عن موعد جديد بعد التأجيل، تطرح خلاله هاتفها القابل للطي Razr.



وذلك حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، والذي أفاد بأن شركة موتورولا، حددت موعد طرح الهاتف الجديد رسميا في يوم 6 من شهر فبراير/شباط المقبل.

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وقال الموقع الأمريكي إن موتورولا ستبدأ في تلقي طلبات حجز لما قبل الشراء لهاتفها المنتظر Razr، بحلول يوم 26 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.

وسيطرح الهاتف للبيع بتكلفة 1499 ألف دولار، وقد ذكر موقع "ذا فيرج" أن تأجيل طرحه في يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جاء بسبب تلقي شركة موتورولا لعدد كبير غير متوقع من طلبات الحجز من قبل الراغبين في شراء الهاتف الجديد.

ويعد هاتف Razr، أول هاتف قابل للطي تطرحه شركة موتورولا، وهو مزود بشاشة أمامية بقياس 6.2 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد.

وسيتم تداول الهاتف للبيع في البداية بشكل حصري داخل الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 6 فبراير/شباط المقبل، على أن تعلن شركة موتورولا عن الدولة التي سيتوفر بها الهاتف حول العالم في وقت لاحق على حد ذكر موقع "ذا فيرج".