- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "موتورولا" تكشف الموعد الجديد لطرح هاتفها القابل للطي Razr والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - موتورولا تكشف الموعد الجديد لطرح هاتفها القابل للطي Razr
الجمعة 24 يناير 2020
الخليج 365
بعد أن كان مقررا طرحه رسميا للبيع بالأسواق خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، عادت شركة موتورولا لتعلن عن موعد جديد بعد التأجيل، تطرح خلاله هاتفها القابل للطي Razr.
وذلك حسبما ذكر موقع "ذا فيرج" المختص بأخبار التقنيات، والذي أفاد بأن شركة موتورولا، حددت موعد طرح الهاتف الجديد رسميا في يوم 6 من شهر فبراير/شباط المقبل.
وقال الموقع الأمريكي إن موتورولا ستبدأ في تلقي طلبات حجز لما قبل الشراء لهاتفها المنتظر Razr، بحلول يوم 26 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
وسيطرح الهاتف للبيع بتكلفة 1499 ألف دولار، وقد ذكر موقع "ذا فيرج" أن تأجيل طرحه في يوم 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، جاء بسبب تلقي شركة موتورولا لعدد كبير غير متوقع من طلبات الحجز من قبل الراغبين في شراء الهاتف الجديد.
ويعد هاتف Razr، أول هاتف قابل للطي تطرحه شركة موتورولا، وهو مزود بشاشة أمامية بقياس 6.2 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد.
وسيتم تداول الهاتف للبيع في البداية بشكل حصري داخل الولايات المتحدة الأمريكية بداية من 6 فبراير/شباط المقبل، على أن تعلن شركة موتورولا عن الدولة التي سيتوفر بها الهاتف حول العالم في وقت لاحق على حد ذكر موقع "ذا فيرج".
كانت هذه تفاصيل خبر "موتورولا" تكشف الموعد الجديد لطرح هاتفها القابل للطي Razr لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.