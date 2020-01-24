شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المصالحة: مقتل71 مدنيا فى سوريا بهجمات للإرهابيين فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، يورى بورنكوف، أن هجمات الإرهابيين فى سوريا اعتبارا من 9 يناير، أدت إلى سقوط 71 وإصابة 149 مدنيا. وقال بورنكوف: "منذ 9 يناير من هذا العام، ونتيجة للهجمات وقصف المسلحين، قتل 55 وأصيب 94 من أفراد الجيش السورى كما سقط 71 وأصيب 149 مدنيا".

وأشار بورينكوف، إلى أنه منذ 9 يناير، هاجم المسلحون 30 مرة منطقة خفض التصعيد فى إدلب. خلال نفس الوقت، نفذت الجماعات الإرهابية قصف المناطق السكانية 638 مرة.

وأضاف أنه، خلال اليوم الماضى، تم تسجيل 49 هجومًا فى محافظات اللاذقية وحلب وإدلب وحماة.

وكان الجيش السورى قد بدأ عملياته العسكرية في19 ديسمبر الماضى، ضد مسلحى جبهة النصرة بهدف إعادة فتح طريق حلب دمشق الدولي ليتمكن خلال هذه الفترة القصيرة من استعادة السيطرة على 320 كم.

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وفى سياق متصل، أعلن مركز المصالحة الروسى فى سوريا مقتل 50 مسلحًا وإصابة نحو 90 آخرين، خلال رده على الهجوم الذى شنته مجموعة "تركستان" المسلحة مساء أمس الأربعاء، على مواقع للجيش بريف إدلب شمالى سوريا، والذى أسفر أيضًا عن مقتل 40 جنديًا سوريًا وإصابة 80 آخرين.

وذكر المركز -فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- أن القوات الحكومية السورية تركت مواقعها في الجزء الجنوبي الشرقي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، نتيجة الهجوم الذي شنه نحو 200 من مسلحي مجموعة "تركستان" على مواقع للجيش في اتجاه "أبوجريف-سمكة" بريف إدلب الشرقي، تدعمهم 20 سيارة دفع رباعي ومدرعتان، وترافق ذلك مع ضرب نيراني مكثف باستخدام قاذفات الصواريخ والطائرات المسيّرة​​​؛ ما اضطر القوات السورية لمغادرة مواقعها والتحرك باتجاه الجنوب.