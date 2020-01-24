موريتانيا تستحدث أكاديمية دبلوماسية لتحسين خبرات الدبلوماسيين الشباب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ احمد إن بلاده قررت انشاء أكاديمية دبلوماسية بوزارة الخارجية لتكون مشروع تجربة لمدة سنتين من أجل تحديد المعايير. وأوضح الوزير ، فى تعليق مساء الخميس فى نواكشوط على اجتماع مجلس الوزراء ترأسه الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ العزوانى ، أن الأكاديمية تهدف إلى التكوين المستمر لتحسين الخبرة والرفع من مستوى الموظفين القدماء بصفة أساسية وإحراز تقدم فى طرق عملهم وتعزيز قدراتهم ، وتحسين خبرات الدبلوماسيين الشباب من خريجى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، وكذا الموظفين غير المهنيين المكتتبين مباشرة.

وبين أن التكوين سيتم فى مجال تعزيز القدرات فى القانون الدولى العام والعلاقات الدولية وتحديد القدرة التحليلية والتشريفات وتقنيات التفاوض والتنظيم ومنهجيات العمل واللغات والتوثيق والاتصال.

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