شكرا لقرائتكم خبر عن الملك محمد السادس يهنئ إيكاتيرينى ساكيلاروبولو بانتخابها رئيسة لليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث العاهل المغربى الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إيكاتيرينى ساكيلاروبولو ، وذلك بمناسبة انتخابها رئيسة لجمهورية اليونان. وأعرب الملك محمد السادس ، فى هذه البرقية ، عن أصدق التهانى وأخلص التمنيات للرئيسة إيكاتيرينى ساكيلاروبولو ، والتوفيق فى مهامها لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليونانى من تقدم ورخاء.

وجاء في برقية العاهل المغربي "وبهذه المناسبة ، أعرب عن ارتياحي لما يجمع بين بلدينا من علاقات قائمة على التقدير المتبادل والتعاون المثمر" ، مؤكدا الحرص على العمل سويا من أجل تمتين هذه العلاقات الثنائية ، وتعزيزها لتشمل مختلف المجالات ، وتحقيق صالح الشعبين الصديقين.

كان البرلمان اليونانى انتخب، يوم الأربعاء، قاضية المحكمة العليا كاترينا ساكيلاروبولو، كأول رئيسة للبلاد بأغلبية ساحقة، وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن أعضاء البرلمان اختاروا ساكيلاروبولو (63 عاما) بأغلبية 261 صوتا مقابل رفض 33 صوتا، لتصبح أول امرأة رئيسة فى تاريخ اليونان لمدة خمسة أعوام.

وصوتت غالبية قوامها 261 نائبا من أصل 300 نائب،"حسبما نقلت "روسيا اليوم" لصالح انتخاب إيكاتيريني ساكيلاروبولو رئيسة للبلاد، وفق ما أعلن رئيس البرلمان كوستاس تاسولاس.

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يذكر أن رئيس الحكومة المحافظ كان قد صرح في وقت سابق بأن ساكيلاروبولو هي مرشحة "الوحدة والتقدم" وقد اختارها لهذا المنصب لأنها بعيدة عن الانقسامات الحزبية التقليدية.

وفور تسميتها في 15 يناير في خطاب متلفز ألقاه رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، حظيت المرشحة بإجماع في مجتمع يعتبر ذكوريا إلى حد كبير ولا يصل الى مستوى الدول الأوروبية الأخرى في مجال المساواة بين المرأة والرجل.