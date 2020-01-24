عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد تخليه عن مهامه الملكية.. 5 وظائف محتملة للأمير هاري

الجمعة 24 يناير 2020

الخليج 365

أصبح العالم بأكمله يعرف حاليا أن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل قررا التنحي عن واجباتهما، وترك العائلة الملكية من أجل العيش في كندا.



قرار الأمير هاري يعني أنه بحاجة إلى وظيفة حاليا، وهو ما دفع مدونة "إم إل تي" الأمريكية إلى رصد 5 وظائف يمكن أن يعمل بها الأمير في التقرير التالي..

1- مدير صندوق المناخ

يبحث مجلس إدارة صندوق المناخ عن مدير عام بإمكانه إدارة وتعبئة وتشغيل صندوق المناخ في مونتريال. نظرا لأن الأمير هاري لديه معرفة جيدة بهذه الأمور، سوف يمثل إضافة قوية للصندوق، خصوصاً أن الشركة تبحث عن مرشحين أقوياء للمنصب يتمتعون بروح المبادرة.

2- مدير العلاقات الحكومية والشؤون العامة للألعاب الأولمبية

يمتلك الأمير هاري شغفا لا ينضب تجاه الرياضة، وهو ما يجعله مؤهلا بشدة لهذه الوظيفة. ووفقا لمهام الوظيفة، ستتضمن مسؤولياته تطوير وتنفيذ استراتيجيات الموارد البشرية، وتقديم خطط سنوية لتحقيق أهداف المنظمة والإدارات.

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وهناك كثير من المسؤوليات المرتبطة بالوظيفة جميعها في مقدرة الأمير هاري، فضلا عن أن مقر الشركة يقع في مدينتي تورنتو ومونتريال، وهو ما يجعلها اختيارا مثاليا للأمير.

3- مدير التنمية الخيرية والتواصل في مؤسسة الموئل من أجل الإنسانية

إذا تم تعيين الأمير هاري، سوف يكون مسؤولا عن تطوير وتنفيذ استراتيجيات التواصل والتنمية الخيرية لدعم احتياجات المؤسسة غير الربحية.

تحتاج الوظيفة أيضا إلى تقييم فاعلية استراتيجيات التواصل والتنمية الخيرية، وتطوير برنامج لجمع التبرعات، وتحديد وإشراك الجهات المانحة أو المتبرعة سواء كانت فردية أو مؤسسية.

4- اختصاصي خيري في منظمة الصندوق العالمي للطبيعة

عبر الأمير هاري دوما عن شغفه للعمل في مجال حماية البيئة، وهو ما يمثل فرصة قوية لشغل هذا المنصب، الذي ستختص مهامه فيه بالعمل مع أعضاء مجلس الإدارة البارزين للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الحيوانات البرية.

5- اختصاصي تخطيط ضريبي في بنك تي دي

على الرغم من أن الأمير هاري ليس متخصصا في حسابات العقارات والتخطيط الضريبي، فإنه أمير ويعرف جيدا في أمور التعاملات المالية.

سيختص هاري بالتواصل مع مستشاري البنك ومساعدة العملاء المهمين في تحقيق أهدافهم المالية، وسيكون هذا تغييرا جيدا في وتيرة الأمير، وقد يمثل ما يحتاجه في الفترة الحالية.