شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان أسس استقرار المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث سموه والملك عبدالله الثاني خلال الاتصال، العلاقات الأخوية المتينة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.

كما استعرضا مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وأكد سموه وملك الأردن، أهمية العمل العربي المشترك والتعاون مع المجتمع الدولي لتثبيت أسس الاستقرار في المنطقة والتوصل إلى حلول سلمية تراعي مصالح الشعوب في الأمن والسلام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد وعبدالله الثاني يبحثان أسس استقرار المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.