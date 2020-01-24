سلطان يعتمد 93 منحة دكتوراه وماجستير في جامعة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: هاجر خميس

اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، 93 منحة دراسية للدراسات العليا بجامعة الشارقة، لبرامج الماجستير والدكتوراه. وتأتي هذه الاعتمادات حرصاً من سموه على الوصول بأبنائه إلى أعلى درجات العلم والثقافة والرقي، لبناء مجتمع مثقف مفيد لنفسه وأهله ووطنه، وخلق كوادر بشرية وطنية مؤهلة للعمل في مختلف المجالات.

أعلن ذلك الإعلامي حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، أثناء تقديمه برنامج «الخط المباشر» الذي يبث من أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السموّ حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 2020، بترقية وتعيين مدير لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في إمارة الشارقة​.

ويقضي المرسوم بترقية يوسف يعقوب المنصوري، مدير فرع دائرة الخدمات الاجتماعية بمدينة خورفكان، إلى درجة مدير دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُنقل إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في إمارة الشارقة، ويُعين مديراً لمكتب رئيس مجلس أمناء فرع الأكاديمية.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.