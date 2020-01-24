الإمارات تقدم مساعدات للسوريين وتُغيث أسراً يمنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لدعم الأشقاء السوريين، تم توقيع اتفاقية تعاون مع الوكالة الفرنسية (ACTED)، يتم بموجبها تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية للسكان المتضررين من الصراع بتمويل بقيمة 7.3 مليون درهم إماراتي.

وتهدف الاتفاقية إلى تقديم المساعدات إلى الأسر المحتاجة، خاصة في توفير احتياجات فصل الشتاء، وتوزيع الخيم ومواد الإيواء للأسر النازحة حديثاً، إضافة إلى إجراء أعمال الصيانة والتحديث في المخيمات. كما سيتم إجراء التعديلات الطارئة على وحدات الإيواء خاصة التي تضررت نتيجة الصراع.

وأوضح سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، أن الاتفاقية تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة الإمارات لتقديم المساعدات للأشقاء السوريين خاصة في مناطق الصراع، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين مثل الوكالة الفرنسية، التي تملك العديد من الإمكانيات والقدرات الفنية التي تجعلها تقوم بتوصيل المساعدات بكفاءة وفاعلية إلى المناطق السورية المستهدفة.

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وأعرب لودوفيك بوي، سفير فرنسا لدى دولة الإمارات، عن ترحيبه بالاتفاقية قائلاً «إنها مثال نموذجي للتعاون الإماراتي الفرنسي في المجال الإنساني، ويسرنا في هذا الصدد التقدم بالشكر إلى دولة الإمارات على كافة إسهاماتها السخية في هذا المجال».

وقالت ماري بيير كالي، المدير التنفيذي لوكالة (ACTED): «نرحب بالمساعدة السخية المقدمة من دولة الإمارات، حيث سيساعدنا هذا الدعم في توصيل المساعدات التي تحتاج إليها الأسر السورية خلال موسم الشتاء قارس البرودة، وفي أوقات الأزمات، يمكن لكل دولار يتم تقديمه للمساعدة أن يسهم في إنقاذ أرواح».

من جانب آخر، أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة «جسور الأمل لدعم أصحاب الهمم» بالتعاون بين المؤسسة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تستهدف تقديم الدعم لأسر اللاجئين السوريين من أصحاب الهمم بمخيم مريجيب بالمملكة الأردنية الهاشمية والذين يبلغ عددهم 148 أسرة، عبر برنامج إرشادي جمعي لتخفيف الضغط النفسي على الأسر، يشمل منحهم معلومات أساسية، وتدريبات عملية يتم تطبيقها مع أولياء الأمور، إضافة إلى الاستشارات النفسية والاجتماعية.

وحرص عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد على حضور جانب من البرنامج التدريبي ومرافقة فريق العمل من المؤسسة، ويستمر البرنامج على مدى ثلاثة أيام بهدف مدّ يد العون ومساعدة اللاجئين وتقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم. وقال: المبادرة أطلقتها المؤسسّة تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبمتابعة واهتمام وإشراف من سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الإدارة، وتمثل استجابة وتجاوباً مع الجهود التي تبذلها دولة الإمارات على المستوى الدولي لتعزيز مسيرة العون الإنساني والإغاثي إقليمياً وعالمياً، ومد يد العون لإخواننا وأبنائنا من أسر اللاجئين السوريين الذين فرضت عليهم الظروف مغادرة وطنهم إلى الأردن الشقيق لتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم.