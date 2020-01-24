انطلاقة رائعة لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت، أمس، النسخة ال31 لبطولة أوميجا دبي ديزرت كلاسيك، التي تقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للجولف حتى يوم الأحد المقبل، وسط أجواء غلفتها الإثارة والمستويات القوية بين نجوم العالم الذين قدموا أقوى العروض للفوز بلقب البطولة الأقدم في المنطقة وحصد الجوائز المالية التي يبلغ عددها الإجمالي 3.25 مليون دولار أمريكي.

وفي أبرز النتائج التي حملتها الانطلاقة الصباحية، برز الأمريكي ديفيد ليبسكي الذي سجل أفضل الأرقام بتحقيقه 4 ضربات تحت المعدل بمجموع 68 ضربة.

وحقق الأمريكي بريسون ديشامبو، حامل اللقب، بداية جيدة بتسجيل ضربتين تحت المعدل بمجموع 70 ضربة، وسجل الإسباني سيرجيو جارسيا بطل نسخة 2017، ضربة واحدة تحت المعدل بمجموع 71 ضربة، واكتفى السويدي هنريك ستينسون، بطل نسخة 2007 بتحقيق رقم مساوٍ للمعدل العام بمجموع 72 ضربة.

وجاءت انطلاقة الإنجليزي تومي فليتوود بطل السباق إلى دبي عام 2017، صعبة، بتحقيقه 3 ضربات فوق المعدل بمجموع 75 ضربة، وهو حال الإنجليزي داني ويليت بطل نسخة 2016 للبطولة، الذي سجل 4 ضربات فوق المعدل بمجموع 76 ضربة، أما التعثر الأكبر فكان من نصيب الإنجليزي لي ويستوود، المتوج بلقب بطولة أبوظبي إتش إس بي سي في الأسبوع الماضي، والذي سجل 6 ضربات فوق المعدل بمجموع 78 ضربة.

وبرز في قائمة المشاركين الثنائي العربي بمشاركة السعودي عثمان الملا والمغربي أحمد مرجان، اللذان ينافسان أقوى لاعبي العالم بطموحات كبيرة وحلم تحقيق المضي نحو آفاق كبيرة في مسيرتهما واكتساب الخبرة من التواجد في بطولة عالمية بهذه القيمة، وحقق المغربي مرجان 7 ضربات فوق المعدل بمجموع 79 ضربة في اليوم الأول للمنافسات، وسجل السعودي الملا 11 ضربة فوق المعدل بمجموع 83 ضربة.

وتعليقاً على الأداء القوي الذي يقدمه نجوم رياضة الجولف، على الرغم من تخطيهم حاجز الأربعين من عمرهم، فتوج الإنجليزي ويستوود بلقب بطولة أبوظبي في الأسبوع الماضي وهو يبلغ 46 عاماً، تحدث السويدي هنريك ستينسون صاحب ال43 عاماً، قائلاً: «مضمار الجولف لا يعرف عمرك سواء كان 20 أو 30 أو 40 سنة، الأمر يتعلق بمدى قدرتك على تقديم أداء جيد ووضع كامل خبرتك في المنافسة، يجب أن تلعب بشكل مختلف مع مرور السنوات وتعرف كيف تتأقلم مع الأمر».

أما الإسباني سيرجيو جارسيا الذي أتم عامه الأربعين مطلع الشهر الجاري، فقال: «الأمر لا يصبح سهلاً كلما أضفت رقماً جديداً على عمرك، لكننا نتدرب طوال الوقت ونبقى في كامل جاهزيتنا للعب بأقوى أداء لدينا، العملية تزداد صعوبة مع صعود المزيد من النجوم الواعدين في كل عام القادمين إلى الجولة الأوروبية، لكننا قادرون على مجاراتهم بشكل جيد».