شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات أبوظبي ودبي تفحص القادمين من الصين «حرارياً» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مطارات في الدولة،أمس الخميس، إن السلطات ستفحص الركاب القادمين على رحلات مباشرة من الصين، وأعلنت السعودية والبحرين ومصر عن اتخاذ إجراءات مماثلة، فيما حذرت الكويت مواطنيها في الصين وطالبتهم بتوخي الحذر.

وقال مطار أبوظبي الدولي، أمس الخميس، إنه سيبدأ في إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين مع بدء انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا هناك.

وأضاف المطار في تغريدة على «تويتر» أنه بدأ «بتفعيل إجراءات فحص المسافرين القادمين من الصين لضمان سلامة مسافرينا». وحث المطار الركاب المصابين بأي أعراض مرضية على عدم السفر. وذكرت مؤسسة مطارات دبي، أن جميع الركاب القادمين لمطار دبي الدولي على رحلات مباشرة من الصين، سيخضعون لفحص حراري عند بوابة الوصول.

وقالت الشركة المشغلة إنه من المتوقع أن يمر آلاف المسافرين الصينيين عبر مطار دبي في عطلة العام القمري الجديد. وأظهرت مواقع إلكترونية لحجز الرحلات الجوية أنه من المقرر أن تصل رحلة جوية من ووهان إلى دبي يوم الأحد.

وقالت وزارة الصحة السعودية، إن المملكة ستبدأ فحص المسافرين القادمين من الصين واتخاذ إجراءات وقائية أخرى بعد تفشي فيروس كورونا الجديد في الصين. وقالت الوزارة على «تويتر»، إنها تنسق مع هيئة الطيران المدني لتقييم «حركة السفر المباشر وغير المباشر من وإلى الصين»، كما نصحت المسافرين بتجنب «الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات».

من جهتها قالت وزارة الصحة في البحرين أيضاً، إنها تنسق مع المطار الرئيسي في البلاد، وبدأت إجراءات استباقية هناك.

Advertisements

وبدأ مطار القاهرة الدولي أمس، فحص الركاب القادمين من الصين كإجراء احترازي، لمنع تسلل فيروس كورونا المستجد وسط الركاب. وقالت مصادر في المطار، إنه «تم رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع أقسام الحجر الصحي بمطار القاهرة، ضمن خطة وزارة الصحة المصرية بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد، كما أن كل المطارات المصرية في حالة تأهب قصوى وتلقت نفس التعليمات، لكن معظم الرحلات القادمة من الصين يستقبلها مطار القاهرة.

وأضافت المصادر أن هناك أطباء ومراقبين طبيين في صالات الوصول مزودين بالمعدات الطبية المطلوبة لفحص الركاب القادمين من الصين. وتابعت أن المضيفين على الطائرات تلقوا توجيهات بالإبلاغ عن أي حالة بين المسافرين، وسيجري عزل أي حالة يشتبه بها ونقلها إلى المستشفى.

وطبقت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا ودول أخرى كثيرة، إجراءات فحص في المطارات الرئيسية.

إلى جانب ذلك، دعت الكويت أمس رعاياها في الصين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في عدد من المدن والمقاطعات، وحثت قنصلية الكويت العامة بمدينة جوانزو في بيان، الكويتيين الموجودين في المدينة والمناطق المجاورة، على اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية.

وأوضحت أنه يتعين على المواطنين الكويتيين الموجودين في المناطق التي ينتشر فيها الفيروس اتخاذ عدة تدابير بينها ارتداء الكمامات الطبية، وعدم الوجود في الأماكن المزدحمة، إضافة إلى اتباع الإرشادات التي يتم إعلانها من قبل مجلس الصحة الصيني.

(وكالات)