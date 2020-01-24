«فنون الرسم اليدوية» في مكتبة الشارقة العامة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ينطلق اليوم في مقر مكتبة الشارقة العامة معرض «فنون الرسم اليدوية»، والذي يستمر حتى بعد غد بمشاركة أكثر من 34 فناناً وفنانة، من أكثر من 18 دولة.

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وتضم قائمة المشاركين الفنانتين الإماراتيتين ندى المازمي، ومنى محمد الجريشي، وباولا موسكاتيللي من إيطاليا، وماريا زيليزنوفا من روسيا، وهديل عزمي من الأردن، ونجود المصري من سوريا، وسميرة زين من جمهورية القمر، إضافة إلى فنانين من هولندا، والهند، واليابان، والأرجنتين، وغيرها.

ويقدم المعرض باقة متنوعة من الفعاليات وورش العمل والأنشطة التثقيفية، تضم ورشة فنون الزخرفة الإسلامية، و أخرى في الرسم على البورسلين، وثالثة في كتابة الخط العربي، إلى جانب نشاط لتعليم رسم الأشياء الثابتة، وورشة لتعريف الجمهور بتقنية ألوان الأكريليك على ورق الذهب.

وقالت إيمان بوشليبي، مدير إدارة مكتبات الشارقة: «انطلقنا في فكرة تنظيم المعرض من واقع الحرص على ترسيخ الارتباط الذي يجمع الكتب مع الفنون، للخروج بأفكار نوعية وريادية، تُعزّز من مكانة المكتبات وأهميتها في إثراء البيئة الثقافية للمجتمعات، وتُعرّف الزوّار في الوقت ذاته بشمولية الفنون وتنوعها، وقدرتها على تعزيز الهوية البصرية».