رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزّون بوفاة الأمير بندر بن محمد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقل الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تعازي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في وفاة المغفور له الأمير بندر بن محمد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس، للمملكة العربية السعودية على رأس وفد رسمي لتقديم العزاء، وكان في استقباله الأمير محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود، والأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود، والأمير خالد بن فهد بن خالد آل سعود. وأعرب سمو الشيخ سيف بن زايد، عن صادق تعازيه ومواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم آل سعود جميل الصبر والسلوان.

وكان سموه قد وصل إلى السعودية أمس، على رأس وفد للتعزية وكان في استقباله بمطار الرياض الدولي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي، وعدد من المسؤولين.

وضم وفد الدولة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية. (وام)