شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قسري لمدينتين صينيتين وثالثة طوعاً بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اتخذت الصين تدابير قصوى لمكافحة «فيروس كورونا المستجدّ» الذي بدأ بالانتشار في سائر دول العالم، ما تسبب بفرض حجر صحي بحكم الأمر الواقع على مدينة ووهان، وهي مصدر الوباء، إضافة إلى مدينة مجاورة، اعتباراً من امس الخميس.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، الخميس، أن السلطات أكدت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد إلى 571 حالة. وبلغ عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 17 حالة بحلول نهاية أول أمس الأربعاء، وجميعها في إقليم هوبي، وسط البلاد.

وأعلنت مدينة بكين إلغاء الاحتفالات الشعبية المرتقبة لمناسبة رأس السنة الصينية بسبب الوباء . وتبدأ عطلة رأس السنة في الصين اليوم الجمعة، وتستمرّ أسبوعاً. وعادة، يتجمع مئات الآلاف من سكان بكين لهذه المناسبة في حدائق لمشاهدة رقصتي الأسد، والتنين التقليديتين.

وألغى العديد من الصينيين رحلاتهم، واشتروا أقنعة واقية، وتجنبوا الأماكن العامة مثل دور السينما، والمراكز التجارية، بل ولجأوا إلى لعبة على الكمبيوتر تحاكي الفيروس.

ومنذ الساعة العاشرة، صباح امس الخميس، بالتوقيت المحلي (02,00 ت غ)، دخل حيز التنفيذ الإغلاق المفروض على مدينة ووهان مصدر الفيروس. وينص الإغلاق على عدم مغادرة أي قطار، ولا أي طائرة المدينة التي تضمّ 11 مليون نسمة . وفي ووهان، لم يتمكن السكان من التخطيط لمغادرة محتملة، إذ إنه تمّ الإعلان عن قرار العزل خلال الليل. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية صوراً لمحطة قطارات هانكوالرئيسية في ووهان، وقد بدت شبه مهجورة، وعلى بواباتها حواجز.

وأظهرت تسجيلات مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي طوابير طويلة أمام محطات البنزين.

وفرضت البلدية أيضاً ارتداء أقنعة واقية كان بدأ معظم السكان بوضعها منذ مطلع الأسبوع.

والمدينة الواقعة على ضفاف نهر يانجتسي هي في قلب الوباء الذي أصابها منذ ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي. وحصلت كل حالات الوفاة في ووهان، أو في منطقتها.

وأعلن المقر العام المكلف مكافحة الوباء على المستوى البلدي أن «السكان يجب ألا يغادروا ووهان من دون سبب محدّد».

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وأوضح أن هذا القرار اتُخذ بهدف «منع انتشار الفيروس بكثافة».

كما أعلنت بلدية مدينة هوانجانج التي تعدّ 7,5 مليون نسمة والواقعة على بعد سبعين كيلومتراً شرقي ووهان، أن حركة القطارات ستتوقف فيها حتى إشعار آخر في نهاية النهار.وأغلقت مدينة إزهو (1,1 مليون نسمة) محطة قطارها.

وفي واشنطن، اعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية أن الإجراءات الصينية «مؤشرات مشجعة تُظهر أن الحكومة الصينية أدركت خطورة المشكلة».

وتمّ رصد ظهور الفيروس في سوق لبيع ثمار البحر بالجملة في ووهان. ولا يزال مصدره المحدد مجهولاً، لكن فترة حضانة الجسم له يُفترض أن تكون نحو 14 يوماً. وأقرّ المركز الوطني للمراقبة والوقاية من الأمراض أن عمليات بيع غير قانونية لحيوانات مفترسة حصلت في هذا السوق من دون التمكن من جزم ما إذا كانت هذه الحيوانات هي مصدر المرض.

وليس هناك علاج معروف لهذا الفيروس الذي تشمل أعراضه ارتفاع درجة الحرارة، وصعوبة التنفس، والسعال، وتشبه أعراض أمراض الجهاز التنفسي، وقد يسبب الالتهاب الرئوي.

وهناك ثماني حالات إصابة معروفة على مستوى العالم، أكدت تايلاند أربع حالات منها، وكل من اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والولايات المتحدة حالة واحدة. وأعلنت فيتنام عن اكتشاف إصابة صينيين على أراضيها بالمرض.

وقالت الخطوط الجوية التايوانية إنها علقت الرحلات إلى ووهان، وقالت شركة طيران هونج كونج «إم.تي.آر كورب» إنها علقت بيع تذاكر القطار السريع إلى ووهان، ومنها. وقالت شركة طيران سكوت السنغافورية، الخميس، إنها ألغت رحلتها اليومية إلى ووهان.

وقالت إمبريال كولدج لندن في تقرير، أول أمس الأربعاء، إن تقديراتها تشير إلى أربعة آلاف حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في ووهان وحدها بحلول 18 يناير/‏ كانون الثاني.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية عن سون تشونلان نائبة رئيس الوزراء قولها خلال زيارة لووهان، إن السلطات يجب أن تتحلى بالشفافية بشأن الانتشار، والجهود المبذولة لاحتوائه، وهو تصريح من شأنه طمأنة خبراء الصحة في العالم.(وكالات)