الحكومة اللبنانية تنطلق.. ولجنة بيانها الوزاري تجتمع اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: ”الخليج 365”

يترأس رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، اليوم الجمعة، لجنة صياغة البيان الوزاري، فيما تواصلت عملية التسلم والتسليم بين الوزراء الجدد والقدامى على أن تجتمع اليوم لجنة صياغة البيان الوزاري في السراي برئاسة دياب، بينما دان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري ما حصل من أعمال تخريب في وسط بيروت ليل الأربعاء، واعتبر من السابق لأوانه إطلاق الأحكام على الحكومة، في وقت تواصل فيه الحراك الشعبي وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق في بيروت والشمال والبقاع، لكن الجيش اللبناني تدخل وقام بفتحها لاحقاً.

وقد باشر الرئيس دياب عقد سلسلة اجتماعات مع وزير المال غازي وزني، ووزير الأشغال ميشال نجار، ووزيرة العمل لما يمين، ووزير البيئة دميانوس قطار، حيث تتركز هذه الاجتماعات حول وضع المسار الذي يجب أن تسلكه الحكومة لاستعادة ثقة المواطنين.

كما عمد دياب إلى توزيع النسخة الأولية من البيان الوزاري على اللجنة الوزارية للبدء بدراسته اليوم الجمعة، حيث سيكون مختصراً كما قالت مصادره، وسيركز على الجانب المالي والاقتصادي وسيلحظ خطة عمل الحكومة المباشرة والفورية، والتجاوب مع مطالب الحراك الشعبي وتأليف لجان مختصة للشأن الاقتصادي والمالي، واعتبار مكافحة الفساد أولوية.

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وفي مسألة العلاقات الدولية سيؤكد البيان حرص الحكومة على علاقات لبنان العربية وإعادة تفعيلها، والتمسك بسياسة النأي بالنفس، واعتماد صيغة الحكومة السابقة في ما يتعلق بالمقاومة.

وفي هذا السياق، أعلن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أمس، أن استباحة بيروت وأسواقها ومؤسساتها عمل مرفوض ومدان ومشبوه من يقوم به أو يغطيه ويحرض عليه كائناً من كان، ورأى أنه من السابق لأوانه إطلاق الأحكام بشأن الحكومة الجديدة، مع ملاحظة أن تشكيلها كانت خطوة مطلوبة سبق أن شددنا عليها لضرورات دستورية وعملية، ومن الطبيعي أن نراقب عملها ونتابع توجهاتها آخذين في الاعتبار حاجة البلاد إلى فرصة لالتقاط الأنفاس.

من جهة أخرى، تجددت الاحتجاجات الشعبية أمس، وعمد المحتجون إلى قطع بعض الطرق في بيروت والشمال والبقاع، حيث تم إقفال تقاطع المدينة الرياضية الكولا في بيروت بالاتجاهين، وأعاد الجيش فتحه، بينما قطعت في الشمال طرق البداوي، وساحة النور في طرابلس واوتوستراد المنية مقابل معسكر عرمان، إضافة إلى قطع بعض الطرق في البقاع الأوسط، وراشيا، عمد الجيش إلى فتحها وإزالة الخيم المنصوبة في مستديرة زحلة.

وكانت المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قد استمرت حتى منتصف ليل أمس الأول، بعدما نجحت قوى مكافحة الشغب والقوى الضاربة في قوى الأمن الداخلي بمؤازرة الجيش اللبناني، في حسم الموقف ومطاردة المشاغبين إلى منطقة مار مخايل وإخلاء ساحة النجمة ووسط بيروت بشكل تام، إلا أن أعمال المواجهات كشفت صباح أمس عن آثار التخريب والتكسير في بيروت التي طالت المحلات والمؤسسات والمصارف وأعمدة الإنارة، والشارات الكهربائية حتى إن البلاط التجميلي الذي يكسو أعمدة الأبنية وجدرانها في أسواق بيروت تحطم وتحول إلى حجارة لرشق القوى الأمنية، فيما أسفرت المواجهات عن إصابة 15 عنصراً من قوى الأمن بجروح ورضوض، و12 جريحاً من المتظاهرين نقلوا إلى المستشفيات وإسعاف 40 حالة على الأرض، وتوقيف 13 مشاغباً جرى اقتيادهم إلى التحقيق.