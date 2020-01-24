هزاع بن زايد: المبادرة تجسد نظرة فريدة للتضامن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حول أكبر برنامج عالمي لتعليم البرمجة، مؤكداً أنها تجسد نظرة إنسانية فريدة للاقتصاد، وقال سموه على تويتر: «المبادرات المهمة التي تطلقها الإمارات من دافوس، بما فيها مبادرة مكافحة الفقر ومبادرة تعليم البرمجة لخمسة ملايين شاب من خمسين دولة، والتي أعلن عنها الشيخ محمد بن راشد، تجسد نظرة إنسانية فريدة للاقتصاد، بوصفه رافعة لحياة وتعليم أفضل وللتكافل والتضامن بين البشر».

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