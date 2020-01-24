«برشلونة سيتين» من دون فاعلية: 718 تمريرة و3 تسديدات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ليستر سيتي وتوتنهام إلى سكة الانتصارات؛ بعد أن تغلبا على ضيفيهما وست هام يونايتد (4-1)، ونوريتش سيتي (2-1) على التوالي، فيما تعرض مانشستر يونايتد لسقوط جديد هذه المرة على أرضه أمام بيرنلي (صفر-2)؛ وذلك في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.ورفع ليستر رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، كما وسع الفارق الذي يفصله عن تشيلسي الرابع إلى 8 نقاط.من جهته، رفع توتنهام رصيده إلى 34 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف أمام ولفرهامبتون؛ وذلك قبل مواجهته الصعبة في المرحلة المقبلة على أرضه ضد مانشستر سيتي.وعلى ملعب «أولد ترافورد»، سقط مانشستر يونايتد بين جماهيره أمام بيرنلي للمرة الأولى منذ 58 عاماً، وتحديداً منذ عام 1962، بخسارته بهدفين سجلهما النيوزيلندي كريس وود (39) ودجاي رودريغيز (56).وهي الهزيمة الثانية توالياً لفريق المدرب النرويجي أولي غونار سولسكاير بعد التي تعرض لها في نهاية الأسبوع ضد غريمه ليفربول المتصدر (صفر-2)، والتاسعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 34 نقطة في المركز الخامس بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل إلى دوري الأبطال.وعلى الرغم من الوضع الصعب لليونايتد فإن «سكاي سبورتس» كشفت أنه ليس لدى إدارة النادي أي خطط لإقالة سولسكاير.وأوضحت شبكة «سكاي» أن مانشستر يونايتد حقق أسوأ معدل نقاط له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أكثر من 30 عاماً، وعلى الرغم من ذلك تتمسك الإدارة باستمرار المدرب النرويجي؛ لأنها تبني فريقاً للمستقبل.من جهتها، قست الصحف الإنجليزية على اليونايتد، وعنونت صحيفة «ستار سبورت»: «ممزق»، لوصف الحالة المذرية للفريق، وكتبت صحيفة «ديلي إكسبريس»: «اليونايتد يتحطم ويحترق.. بيرنلي يقسو على الشياطين الحمر ليضع الضغط على المدرب».وقالت صحيفة «التايمز»: إن «فريق سولسكاير يعاني الإهانة على ملعبه».

كأس إسبانيا

جنب المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان فريقه برشلونة إحراج سيناريو لم يحصل معه منذ عام 2002؛ وذلك بعد أن حول تخلفه أمام مضيفه إيبيزا من الدرجة الثالثة إلى فوز قاتل في الثواني الأخيرة (2-1)، مؤهلاً إياه إلى ثمن نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وفي ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بقرار من المدرب الجديد كيكي سيتين؛ بسبب المباراة الصعبة التي تنتظر الفريق غداً السبت في الدوري ضد فالنسيا، عانى برشلونة الأمرين أمام فريق تأسس قبل خمسة أعوام فقط، وكاد أن ينتهي مشواره عند الحاجز الأول للمرة الأولى منذ موسم 2002-2003 حين سقط في الدور ال64 أمام نوفيلدا (2-3).

ومن المؤكد أن سيتين كان يفضل بداية أكثر إقناعاً كخلف لإرنستو فالفيردي؛ لأن الفريق الكاتالوني عانى أيضاً في مباراته الأولى بقيادة المدرب السابق لريال بيتيس؛ من أجل الفوز على غرناطة (1-صفر) في الدوري المحلي بهدف لميسي في ربع الساعة الأخير.

لكن الأهم بالنسبة لبرشلونة الذي غاب عنه أيضاً جيرار بيكيه للراحة وسيرجيو بوسكيتس للإيقاف، أنه نجح في نهاية المطاف، وبهدف في الوقت بدل الضائع عبر نجم اللقاء جريزمان في تخطي مضيفه المتواضع، بعدما كان اللاعب الفرنسي أدرك التعادل في الدقيقة 72، رداً على هدف كابالي في الدقيقة التاسعة.

وانتقدت الصحف الإسبانية نسبة الاستحواذ العالية التي يتمتع بها برشلونة في عهد مدربه الجديد سيتين، وعدم الفاعلية في المقابل، وكتبت صحيفة «ماركا»: برشلونة كيكي سيتين.. 718 تمريرة و3 تسديدات على المرمى

وقالت صحيفة «الأس»: 1000 تمريرة بلا فائدة.. تمريرة واحدة بالعمق لجريزمان أكثر فائدة.

وعلى غرار برشلونة، عانى ريال مدريد للعودة من ملعب اونيونيستاس دي سلمنقة من الدرجة الثالثة ببطاقة الدور ثمن النهائي، والفوز على الفريق الذي تأسس عام 2013 بنتيجة 3-1.

وسجل الويلزي غاريث بايل (18) وخوان غونغورا (61 خطأ في مرمى فريقه) والبديل إبراهيم دياز (2+90) أهداف ريال، وألفارو روميرو هدف أصحاب الأرض (57).

وتخطى فالنسيا حامل اللقب ضيفه لوغرونييس من الدرجة الثالثة بهدف للأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز (15).

وفي أبرز المباريات الأخرى، تغلب ريال سوسييداد على إسبانيول 2-صفر، وفياريال على جيرونا من الدرجة الثانية 3-صفر.