الزياني: نعمل على تحقيق وحدة اقتصادية خليجية 2025



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، مع ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، ودشن جناح مجلس التعاون في المعرض، بحضور نجيب محمد العلي المدير التنفيذي للمكتب.

بحث الزياني مع ريم الهاشمي، مشاركة مجلس التعاون في معرض إكسبو، والإجراءات التحضيرية التي قامت بها حكومة الإمارات لهذه الاستضافة المهمة المتوقع أن تجتذب 25 مليون زيارة من مختلف دول العالم.

واعرب الأمين العام عن أمله بأن يكون جناح المجلس معبراً عن مسيرة مجلس التعاون وإنجازاته المتعددة.

وزار الأمين العام موقع إكسبو2020 دبي واطلع على الترتيبات والتجهيزات الإنشائية التي يجري تنفيذها بوتيرة متصاعدة وعمل متواصل لاستكمال تنفيذ جميع الإنشاءات والمرافق في إكسبو 2020 دبي، كما قام بزيارة إلى موقع جناح مجلس التعاون، حيث وجه إلى سرعة البدء بتنفيذ الجناح.

من ناحية أخرى زار الدكتور الزياني، جامعة زايد في فرعها بدبي، وكان في استقباله نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، رئيسة الجامعة، والدكتورة بهجت اليوسف مديرة الجامعة بالإنابة، وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وألقى الأمين العام محاضرة أمام طالبات الجامعة بعنوان «مجلس التعاون الخليجي - طموحات وإنجازات»، وأشاد بدعم القيادة الرشيدة بالدولة لها.

وقال إننا بتوجيهات قادة دول المجلس، نعمل على تحقيق وحدة اقتصادية بين الدول الأعضاء بحلول عام 2025، وهناك العديد من الأمثلة على نجاحنا في المجال الاقتصادي، وأبرزها هو حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الذي كان في عام 2003م نحو ستة مليارات دولار، بينما بلغ العام الماضي أكثر من 147 مليار دولار، وهذا يدل على أهمية السوق الخليجية المشتركة.

وأوضح أن هناك خمسة أهداف استراتيجية نلتزم بها في مجلس التعاون، أولها ضمان السلامة والأمن في جميع الجوانب، والثاني هو الحفاظ على النمو الاقتصادي والعمل على تنويع مصادر الدخل، والثالث، والأهم، هو التنمية البشرية، أما الرابع فيتعلق بتعزيز المكانة الدولية لدول مجلس التعاون، وأخيراً تحقيق المرونة الإقليمية لضمان التعامل مع الأزمات والكوارث والتعافي منها في أسرع وقت ممكن.