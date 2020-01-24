بلدية أبوظبي تشهد اتفاقية «مساطحة» باستثمارات 800 مليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

شهد قطاع الأراضي والعقارات في بلدية مدينة أبوظبي، توقيع اتفاقية المساطحة بين المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وشركة «إيل سول» لإدارة المدن العمالية، بحضور ممثلي الطرفين.

وأوضح المهندس عيسى المنصوري، المدير التنفيذي للقطاع، أن تسجيل العقد تم وفقاً للقواعد والمعايير التي حددتها البلدية. مشيراً إلى أن قيمة استثمارات العقد تعادل 800 مليون درهم، بتمويل من بنك «برقان» الكويتي، حيث يستهدف إنشاء مدينة سكنية للعمال في إمارة أبوظبي، وفقاً لأفضل المعايير الدولية.

كما أنجزت بلدية مركز المدينة في أبوظبي مشروع إزالة واستبدال البلاط والرخام القديم في شاطئ كورنيش أبوظبي، حيث شمل المشروع الرخام الموجود في شاطئ الكورنيش كله، كالمداخل، والأدراج، وأحواض الزراعة، وبلغت مساحة الرخام المستبدل 804 أمتار مربعة، أما مساحة البلاط المستبدل فبلغت 2131 متراً مربعاً.

جاء مشروع تأهيل واستبدال بلاط كورنيش أبوظبي ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تحقيق رؤيتها بترسيخ معايير الجمال والتناسق والمشهد البديع لمدينة سعيدة ومستدامة ومميزة، ولدرة العواصم أبوظبي، وتعزيزاً لمسؤوليتها المجتمعية، من خلال تحديث وتطوير تلك المرافق ذات المعايير والمواصفات العالمية، لا سيما أن كورنيش أبوظبي يعد قبلة سياحية ومقصداً لآلاف الزائرين.