شكرا لقرائتكم خبر عن قصر الحصن يستضيف «تاريخ الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلنت شركة إيمج نيشن أبوظبي أن سلسلتها الوثائقية الضخمة «تاريخ الإمارات» ستُعرض للجمهور على هامش فعاليات برنامج «العودة إلى الماضي» المُقام في قصر الحصن.

وسيتم عرض الحلقة الأولى من هذه السلسلة الوثائقية، بعنوان «المجتمع»، اليوم وغداً باللغتين العربية والإنجليزية. بينما تُعرض الحلقات التالية، والتي تتطرّق إلى موضوعات «الابتكار» و«التجارة» و«الإيمان» و«الوحدة»، كلّ جمعة خلال الأسابيع الأربعة التالية.

سيكون الزوار على موعد مع عرض ثري، يستكشفون فيه القطع الأثرية المعروضة في هذه السلسلة الوثائقية باستخدام تقنيتي الواقع الافتراضي والتصوير المجسم لتأخذهم في رحلة إلى الماضي. كما سيتم تقديم مجموعة من الهدايا التذكارية لمختلف الأعمار.

وتؤرخ هذه السلسلة الغنية والفريدة لحوالي 125 ألف عام من تاريخ الإمارات، منذ العصر الحجري القديم وصولاً إلى قيام دولة الاتحاد عام 1971. وتتوفّر السلسلة الوثائقية بحلقاتها الخمس للمشاهدين على شبكتي دو واتصالات عبر خدماتهما الخاصة ببثّ الفيديو حسب الطلب، بينما يُعرض الإصدار العالمي للسلسلة الوثائقية المؤلف من ثلاثة أجزاء ضمن البرامج الترفيهية المقدمة على متن رحلات طيران الاتحاد وطيران الإمارات.

ويحتفل برنامج «العودة إلى الماضي» بالتراث الإماراتي المحلّي عبر مجموعة من الفعاليات التي تتضمن عروض الأداء وعربات الأطعمة وغير ذلك من خيارات التجزئة.

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تُعد «تاريخ الإمارات» الوثائقية إنتاجاً مشتركاً ل «إيمج نيشن أبوظبي»، وشركة «أتلانتيك برودكشنز»، واعتمدت السلسلة على مجموعة من التقنيات العصرية مثل تكنولوجيا التصوير الحاسوبي (CGI) والتصوير بتقنية 360 درجة كما تضمّنت عدداً من لقطات المواقع الأثرية التي لم تعرض من قبل، لتسفر بذلك عن برنامج لم يشهد له مثيل على مستوى المنطقة.

وإلى جانب المحتويات الغنية لهذه السلسلة الوثائقية، يستمتع المشاهدون بتطبيق تفاعلي للهواتف الذكية وبتجارب الواقع الافتراضي، حيث سيغوصون من خلالها في أعماق الخليج العربي مع الغواصين الباحثين عن اللؤلؤ ويتجولون في صحارى الإمارات ويستكشفون قصر الحصن.

وتعاون شركاء الإنتاج في تطوير إصدار عالمي لهذه السلسلة الوثائقية من ثلاثة أجزاء بصوت الممثّل الإنجليزي الحاصل على جائزة الأوسكار جيريمي آيرونز ليتم عرضها أمام الجمهور في جميع أنحاء العالم عبر قنوات «ناشيونال جيوغرافيك».

تُعرّف الحلقة الأولى بعنوان «المجتمع» المشاهدين على تاريخ وبدايات مجتمعات الإمارات منذ نحو 125 ألف عام بعد وصول أولى الهجرات البشرية من إفريقيا، ثم تتطرق إلى بداية نظام المجلس كإطار للحوكمة القائمة على الشورى وتركز على أهمية قيمة المساواة التي بقيت صفة مميّزة لهذا المجتمع عبر العصور.

وفي الحلقة الثانية بعنوان «الابتكار» تروي السلسلة الوثائقية للمشاهدين كيف استطاع سكان أرض الإمارات العيش في واحد من أقسى الأقاليم المناخية في العالم منذ آلاف السنين، وذلك بفضل قدرتهم الفذّة على الابتكار المتواصل في صيد الأسماك والزراعة والحوكمة. وخلال حلقة «التجارة»، يتعرف المشاهدون إلى كيف كانت الإمارات على مدى قرون خلت حلقة اتصال للشعوب من كافة أنحاء العالم، بدءاً من الطرق التجارية القديمة عبر مليحة والدور، وصولاً إلى شبكات الشحن والنقل البحري والجوي الحديثة في دولة الإمارات المعاصرة.

وتستكشف الحلقة الرابعة بعنوان «الإيمان» الطقوس البائدة مثل ممارسات الدفن في العصر الحجري الحديث. وتسلط الحلقة الأخيرة بعنوان «الوحدة» الضوء على الأحداث التاريخية المتلاحقة والتوجهات نحو الوحدة في الإمارات.