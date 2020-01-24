إجراء أول عملية لاستبدال مفصل الركبة بالشرق الأوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

نجح مستشفى هيلث بوينت، التابع لشبكة مبادلة للرعاية الصحية المتكاملة، في منح أحد سكان إمارة أبوظبي (محمد عبدالرحمن البلوكي) فرصة جديدة لممارسة حياته بشكل طبيعي، بعد استعادة قدرته على الحركة بحرية، وذلك بإجرائه أول عملية جراحية من نوعها، لاستبدال مفصل الركبة على مستوى الشرق الأوسط، يتم فيها استخدام مفصل اصطناعي مطلي بطبقة من سبائك مادة التيتانيوم، والمعروفة بكونها توفر مستوى عالياً من المرونة والثبات للمريض أثناء الحركة والجلوس.

أجرى عملية استبدال المفصل الدكتور راشد آل شعيل، استشاري جراحة وتقويم المفاصل وإعادة ترميمها، بعد الإصابات الرياضية، وهو واحد من الجراحين المحترفين، من أصحاب الممارسات الخاصة في أبوظبي، الذين يستعينون بالمرافق والتجهيزات الحديثة، والكوادر الطبية المتميزة في مستشفى هيلث بوينت، لإجراء العمليات الجراحية الحرجة، بهدف ضمان حصول مرضاهم على أفضل تجربة طبية ممكنة.

وفي حديثها عن الإنجاز، أكدت الدكتورة مي أحمد الجابر، المدير الطبي في مستشفى هيلث بوينت، أن «هيلث بوينت» ومرافق مبادلة للرعاية الصحية، تلتزم تقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى.

وعبّرت الدكتورة الجابر عن فخرها بإجراء هذه الجراحة النادرة على مستوى الركبة في «هيلث بوينت»، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم للأطباء المحترفين في المجتمع وتمكينهم من الاستفادة من أحدث التجهيزات والخبرات الطبية المتوفرة بالمستشفى.

موضحة أن هذا النوع من العمليات الجراحية للركبة كان متاحاً فقط في أمريكا الشمالية، وذلك على الرغم من أن تصميم الأطراف الاصطناعية موجود منذ حوالي 20 عاماً.

من جهته، قال الدكتور آل شعيل: «كان هذا النوع من الأطراف الاصطناعية في السابق متاحاً فقط في الولايات المتحدة وكندا، لذا أشعر بالفخر لكوني أول جراح في الشرق الأوسط يستخدم هذا المفصل في عملية جراحية ناجحة. إن هذا النوع من العمليات الجراحية سيحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى، لا سيما وأنها تساعد الأفراد على ممارسة حياة طبيعية واستعادة عافيتهم ومستوى النشاط والحركة الذي كانوا يتمتعون به قبل تضرر مفصل الركبة».