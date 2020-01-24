«التعليم الدولي» يقدم أحدث التجارب الرائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

يواصل معرض التعليم الدولي 2020، فعاليات نسخته السادسة عشرة بمقر مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم، ودعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة وهيئة التعليم الخاص في الإمارة، ووزارة التربية والتعليم، فيما استقطب المعرض آلاف الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بقطاع التعليم.

وشهد المعرض إطلاق روبوت (معلم المستقبل)، وأتاح للمشاركين الاطلاع على أحدث التجارب التعليمية الرائدة في دولة الإمارات والعالم، وآخر مستجدات المفاهيم الحديثة في عمليات التعليم الذكي تعرضها نخبة من أعرق الجامعات في أمريكا وبريطانيا وماليزيا والأردن ولبنان والهند وبولندا وقبرص، فضلاً عن المشاركة اللافتة للجامعات الإماراتية الحكومية والخاصة التي وصلت إلى 70 مؤسسة تعليمية وأكاديمية.

وشهد المعرض إطلاق روبوت (معلم المستقبل)، من قبل شركة ويلي تيك، والذي يعد أول روبوت مساعد للمعلم على مستوى الإمارات، حيث يتم استخدامه كوسيلة داعمة للعملية التدريسية، من خلال إدخال كافة بيانات طلبة المدارس إلى ذاكرة الروبوت، ليستطيع بعدها التعرف إلى الطلبة عبر النظر إليهم فقط، وقياس وتحليل مستواهم؛ الأمر الذي يمكن المعلم من تحضير الدرس بما يتوافق مع المستوى الذي تم قياسه، إلى جانب استخدام الروبوت في تبسيط المواد العلمية كالرياضيات والعلوم والفيزياء، كما أطلقت الشركة خلال فعاليات المعرض تقنية التدريب والتعليم من خلال الواقع الافتراضي.