«التربية» تشارك في معرض تكنولوجيا التعليم BETT بلندن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تشارك وزارة التربية والتعليم، في فعاليات معرض ومؤتمر تكنولوجيا التعليم BETT، إحدى كبرى فعاليات تقنيات التعليم في العالم، وتستضيفه العاصمة البريطانية لندن من 22 إلى 25 يناير. ويضيء جناح الوزارة على حملة «تعلّم في الإمارات» الرامية إلى تعزيز الثقة بدولة الإمارات وجهة مفضلة للطلبة الأجانب، لمتابعة دراساتهم في جامعات الدولة المعترف بها دولياً، والإضاءة على قطاع التعليم في الدولة القائم على الابتكار والتكنولوجيا.

يضم جناح الوزارة، قسماً خاصاً بالحملة ويحتضن ست جامعات إماراتية رائدة هي: الإمارات، وكليات التقنية العليا، وزايد، وخليفة، وعجمان، وحمدان بن محمد الذكية. ويضم كذلك منصة للعروض التقديمية، وقسماً آخر لعرض المشاريع والمناهج، وأقساماً مخصصة لسلسلة برنامج الذكاء الاصطناعي والروبوت، وللجامعات، وركناً للصور الخاصة بالحملة.

وتركز الفعاليات التي يشهدها الجناح على الترويج لدولة الإمارات وعوامل الجذب الفريدة التي تحظى بها بوصفها وجهة تعليمية مفضلة للطلبة من مختلف أنحاء العالم، والراغبين في مواصلة تعليمهم الجامعي وما بعد الجامعي. كما يوجد ممثلون عن الجهات الداعمة في الجناح مثل اتصالات، ووكالة الإمارات الوطنية للفضاء، وبرنامج خليفة للتمكين، وألف للتعليم.

ويُعدّ الابتكار أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية دولة الإمارات، التي باتت الأولى بين دول العالم التي تحظى بوجود وزير مختص بالذكاء الاصطناعي، فيما تستعد لتجريب الاعتماد على شرطيين آليين. وفي هذا الإطار، طرحت الوزارة رؤيتها التعليمية الخاصة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، التي تعتمد على دمج الخصائص الروبوتية وتقنية «البلوك تشين» في منظومتها التعليمية، بما يتيح للطلبة القدرة على حصد المعارف المتقدمة عن هذه التقنيات. وتتبنى دولة الإمارات، كذلك، سلسلة برنامج الذكاء الاصطناعي والروبوت، التي طورت لمساعدة الطلبة على تعزيز معارفهم عن الذكاء الاصطناعي، وتجهيزهم لسوق العمل في المستقبل القريب، وبتوفيرها لكل هذه التقنيات والابتكارات، تعد الإمارات الوجهة المثالية للطلاب الدوليين الطموحين.

وتعقيباً على المشاركة في المعرض قال حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، إن دولة الإمارات، أضحت من الوجهات العالمية البارزة التي يتطلع الجميع لزيارتها والعمل بها أو الدراسة أو العيش والاستقرار، لما تتمتع به من مناخ اجتماعي متفرد وبيئة متسامحة، وممكنات بشرية وتنموية وخطط استراتيجية تعزز من مسارات تقدم الفرد، وتنهض بالمجتمع كله.

وقال الشيخ الدكتور عمار المعلا، مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية «نتوقع أن يتواصل توافد الطلبة من المملكة المتحدة لاستكمال تعليمهم في الجامعات الإماراتية، للاستفادة مما يوفره المناخ التعليمي في الدولة».