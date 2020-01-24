المري: يوجد 100 نوع مخدر وشرطة دبي تحاربها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سومية سعد

أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن شرطة دبي حريصة على تكوين مجتمع خال من المخدرات بكافة أشكالها وأنواعها، حيث تعمل بكل طاقاتها من أجل نشر ثقافة أضرار المخدرات، وقال خلال فعاليات اللقاء المفتوح الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، في قاعة البيت متوحد، بحضور الشركاء الاستراتيجيين إن هناك 100 نوع مخدر موجود، ودور شرطة دبي هو محاربة هذه الظواهر، من خلال مركز حماية الذي ينظم اجتماعات مع أولياء الأمور، ويوضح لهم خطورة وقوع أبنائهم في براثن التعاطي، وطالب الأهالي بأن يكون لهم دور فيما يتعلق بقضايا المخدرات، لأنهم خط الحماية الأول، والتعاون المستمر مع رجال الشرطة في حالة رصد أي تغيرات على أبنائهم.

تقدم اللواء المري في بداية اللقاء بالشكر للحضور، مؤكداً حرص قيادة شرطة دبي على الاستماع لآراء الجمهور.

واستمع اللواء المري ومساعدوه وكبار الضباط إلى ملاحظات المشاركين بشأن مختلف الجوانب الأمنية والمرورية وإسعاد المجتمع، ثم أجابوا عن الملاحظات.

وفي بداية اللقاء المفتوح، قدم مدير مركز شرطة الراشدية، العميد سعيد حمد بن سليمان آل مالك شرحاً حول اختصاصات المركز وعدد البلاغات التي تعامل معها والخدمات التي يقدمها لأفراد الجمهور.

واستعرض العميد خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، الخدمات الذكية المقدمة عبر تطبيق شرطة دبي والبالغة 61 خدمة ومنها خدمة الاستغاثة SOS التي تحدد مكان المستغيث بدقة، وخدمة آمنة الصوتية وبلاغات الحوادث المرورية وغيرها.

وقدم النقيب عبدالله الشحي نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، شرحاً حول منصة E-crime الخاصة بالبلاغات الإلكترونية، مبيناً أن المنصة تعاملت مع ٢٣ ألف معاملة خلال عام ونصف العام على إطلاقها.

وقدم الملازم محمد أحمد سالم شرحاً حول دور مجالس الأحياء، فيما قدم النقيب المهندس خليفة الروم الأمين العام لمجلس القيادات الشابة، شرحاً حول «منصة الشرطي جارك» الهادفة إلى تعزيز الأمن والأمان.

معرض خدمات

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عرضت مجموعة من الإدارات العامة والمجالس في شرطة دبي خدماتها للجمهور، في مختلف المجالات الأمنية والتوعوية والمجتمعية، وذلك للتعريف بها وبقنوات الاستفادة منها، ومن هذه الجهات، الإدارة العامة للعمليات، والإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بمنصتها E-crime، والإدارة العامة للتميز والريادة، ومجلس شرطة دبي الطلابي، ومجلس الشرطة النسائي لإسعاد المجتمع، ومركز حماية الدولي، ومركز شرطة الراشدية بما يتعلق بمبادرة أمن المدارس، ومجلس أصحاب الهمم، ومدارس حماية للبنين والبنات.

أتعامل بنفسي مع الجمهور

دعا اللواء عبدالله خليفة المري جميع أفراد الجمهور ممن لديهم أي حاجة لدى القيادة للمجيء إلى مقر القيادة، حيث إنه يجلس في الاستقبال من الساعة الثامنة حتى الواحدة للتعاون مع أي متعامل.

وأوضح أنه تم استحداث قسم في الشرطة للتعامل مع الجاليات الأجنبية من خلال برنامج لدعم الجاليات ورفع مستوى الدعم.