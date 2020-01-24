شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يستقبل 6 أطفال أيتام بعد إعادتهم من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس التونسى قيس سعيد ، الخميس ، بقصر قرطاج ، 6 أطفال أيتام من ذوى الجنسية التونسية تمت إعادتهم اليوم من ليبيا بعد إنقاذهم واحتضانهم وإيوائهم من طرف الهلال الأحمر الليبى بمدينة مصراتة إبان الحرب على تنظيم داعش الإرهابى بمدينة سرت سنة 2016.

وأكد الرئيس التونسي أهمية الإسراع باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الضرورية من قبل المؤسسات المعنية فى الدولة لتوفير الرعاية النفسية والصحية لهؤلاء الأطفال قبل تسليمهم إلى عائلاتهم ، مع مواصلة رعايتهم والاطمئنان على أوضاعهم.

وأوصى قيس سعيد بمزيد من المتابعة لهذا الملف الهام من أجل تيسير عودة بقية الأطفال العالقين في ليبيا ، موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في تأمين عودة هؤلاء الأطفال من الجانبين التونسي والليبي.

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