شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: اتخذنا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الكويتية إنها تتابع مستجدات الوضع الصحي العالمى والإقليمى فيما يخص تفشي فيروس كورونا الجديد وذلك مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالله السند في بيان صحفى اليوم الخميس، أن متابعة الوزارة لتلك المستجدات تأتي عبر المركز الوطني لتطبيق اللوائح الصحية الدولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

أكد أن كل قطاعات الوزارة تحت أهبة الاستعداد فى هذا الصدد مبيناً أنه تم تجهيز القطاع الصحى بأكمله بالمعدات والأجهزة اللازمة للتعامل مع الفيروس ومنع انتشاره وتعميم آلية التعامل مع الحالات المشتبه بها على الأطباء والممارسين الصحيين، وذكر أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة الفيروس حيث جرى التنسيق مع الجهات الرسمية في الدولة في هذا الإطار.

وأشار إلى جاهزية العيادات الصحية وغرف العزل الموجودة في المطار وتزويد المنافذ الحدودية بالكاميرات الحرارية وتعميم الإقرار الصحي على الراكبين القادمين إلى الكويت من الدول المعلن عن ظهور المرض فيها لافتاً إلى أن التشخيص الفيروسي متوفر في مختبرات الصحة العامة التابعة للوزارة.