شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تطلق أول روبوت مساعد للمعلم لدعم العملية التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد معرض التعليم الدولى 2020 المقام في مركز "إكسبو الشارقة"، إطلاق روبوت "معلم المستقبل"، والذي يعد أول روبوت مساعد للمعلم على مستوى الإمارات، ويتم استخدام "الروبوت" كوسيلة داعمة للعملية التدريسية من خلال إدخال كافة بيانات طلبة المدارس إلى ذاكرة الروبوت ليستطيع بعدها التعرف على الطلبة عبر النظر إليهم فقط وقياس وتحليل مستوى الطلبة ومدى قدراتهم الدراسية، حسبما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم.

وأطلقت الشركة خلال فعاليات المعرض تقنية التدريب والتعليم من خلال الواقع الافتراضى والتي تقوم على بناء سيناريوهات واقعية تحاكي المناهج الدراسية المطبقة في مدارس الدولة بهدف إلغاء الهوة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي عبر الدمج بينهما.

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وقال الرئيس التنفيذي للمركز سيف محمد المدفع: "حرصنا هذا العام على جعل معرض التعليم الدولي تجربة مليئة بالتجديد والابتكار من خلال تحويله إلى منصة للمشاركين لتبادل الأفكار والخبرات والتعرف على وجهات النظر المختلفة في مجال التكنولوجيا وتقنيات التعليم".

وتتواصل فعاليات النسخة 16 من معرض التعليم الدولي 2020 الذي يستضيفه وينظمه مركز "إكسبو الشارقة" بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة ووزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص وسط مشاركة أكثر من 120 مؤسسة تعليمية وأكاديمية من 20 دولة حول العالم والتي تعد المشاركة الأكبر منذ انطلاق الحدث.