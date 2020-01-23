دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث نتائج بحث جوجل يقدم تجربة سلسة في الكشف عن عناوين البحث السابقة ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Google تحديث جديد لنتائج بحث جوجل، تجلب من خلاله تحسينات جديدة في الكشف عن الموضوعات السابقة التي تم البحث عنها بتجربة سلسلة عبر ميزة المجموعات.

يمكن للمستخدمين الآن الكشف عن موضوعات سابقة تم البحث عنها في نتائج بحث جوجل بتجربة سلسة وسريعة من خلال تحديث جوجل الجديد لنتائج البحث، وذلك من خلال ميزة Collections التي تعمل على جمع نتائج البحث الخاصة بموضوع محدد في مجموعة متكاملة.

ولقد تم تحديث نتائج البحث مع ميزة Collections لدعم المستخدم بمجموعة من المقترحات التي ترتبط بموضوع البحث، مع دعم ميزة مشاركة هذه المجموعات.

ومن المقرر أن تأتي ميزة المجموعات المقترحة في نتائج البحث التي ترتكز على تقنية الذكاء الإصطناعي، وتعمل على جمع الصفحات المتشابهة التي قام بزيارتها المستخدم في وقت سابق، ومنها مجموعة لصفحات التسوق على سبيل المثال، كما يتيح تحديث نتائج البحث حفظ هذه الصفحات المجمعه لدعم المستخدم بتجربة سلسة في الوصول إلى هذه الصفحات لاحقاً.

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أيضاً يأتي التحديث بميزة البحث عن محتوى محدد في المجموعات التي تم حفظها، وذلك من خلال زر “Find More”، الذي سيعمل على تحديد الصفحة الخاصة بالمحتوى بشكل تلقائي.

يمكن للمستخدم أيضاً مشاركة صفحات المجموعات مع الأصدقاء، كما سيتاح للأخرين أيضاً إضافة محتوى وأفكار محددة والبحث عنها في المجموعة التي تم إنشائها، ومن المقرر أن تتوفر ميزة Collections للمستخدمين خلال هذا الأسبوع، على أن تتوفر باللغة الإنجليزية فقط في البداية، كما تدعم جوجل مزيد من اللغات لاحقاً.

المصدر

هذا الموضوع تحديث نتائج بحث جوجل يقدم تجربة سلسة في الكشف عن عناوين البحث السابقة ظهر على التقنية بلا حدود.