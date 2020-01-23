شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تُشدد على أهمية تدخل البنك المركزى للحفاظ على العملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شددت الحكومة اليمنية اليوم الخميس على أهمية التدخل النوعى والفعال للبنك المركزى اليمنى للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة معين عبدالملك الذى ناقش الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف ومواجهة الإجراءات غير القانونية التى اتخذتها مليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران بمنع تداول العملة الوطنية الجديدة وانعكاساتها الوخيمة على الاقتصاد الوطنى وتعميق الأزمة الإنسانية ومفاقمة معاناة اليمنيين.

وأكد عبدالملك - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادى الصعب الذى تمر به البلاد، لافتًا النظر إلى مضى الحكومة قدمًا فى إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

ولفت إلى أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزى والقطاع المصرفى فى اليمن؛ بما يساعد على استعادة التعافى وجذب التمويلات الخارجية.