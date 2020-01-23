ولايات تركية ترسل 15 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب

تركيا/ بهجت ألكان/ الخليج 365

أرسلت 7 ولايات تركية، الخميس، 15 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية إلى المحتاجين في محافظة إدلب السورية التي تشهد مأساة جراء تعرضها لهجمات من قبل النظام وروسيا ومجموعات إرهابية مدعمومة إيرانيا.

جاء ذلك في إطار الحملة الإنسانية الرامية لمساعدة أهالي إدلب، التي أطلقتها مؤخرا منظمات تركية على رأسها هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH"، وبدعم من إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، وغيرها.

وبهذا الإطار، أرسلت ولاية قيصري 5 شاحنات، ونوشهير 4 شاحنات، وأرسلت شرناق وسيواس شاحنتين من كل منهما، فيما أرسلت كلا من شانلي أورفة وعثمانية شاحنة محملة بمساعدات مختلفة إلى المحتاجين في إدلب.

وأقيمت في الولايات السبعة، مراسم لتوديع الشاحنات المحملة بمساعدات إنسانية مختلفة، بحضور مسؤولين محليين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

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وأمس أعلن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل جاتاكلي، أن قيمة التبرعات في الحملة الإنسانية الرامية لمساعدة أهالي إدلب، شمال سوريا، قد تجاوز 150 مليون ليرة تركية (أكثر من 24 مليون دولار).

وأوضح جاتاكلي أن الحملة تجري بتنسيق من "آفاد"، وأنها تلقى دعما كبيرا من معظم المنظمات الإغاثية التركية، وأبرزها، الهلال الأحمر، ووقف الديانة، وصدقة طاشي، والخيرات، ودينيز فنر، وجمعيات البشير، والإغاثة الإنسانية "İHH"، ووقف الخدائي.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الإثنين، عن إطلاق بلاده حملة جديدة لإغاثة نازحي إدلب، مشيرا أن تركيا ستشرع ببناء منازل مؤقتة تتراوح مساحة كل واحد منه بين 20 و25 متر مربع، قرب الحدود السورية التركية.

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