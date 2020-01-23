صالح وميركل يبحثان أهمية ترسيخ السلام في العراق والمنطقة

بغداد / أمير السعدي / الخليج 365

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أهمية اعتماد الحوار لترسيخ السلام في العراق والمنطقة.

جاء ذلك في لقاء بين الجانبين على هامش أعمال منتدى "دافوس" في سويسرا، وفق بيان صادر عن الرئاسة العراقية اطلعت عليه الخليج 365.

وذكر البيان أن صالح وميركل بحثا "تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وأهمية اعتماد الحوارات والتفاهمات لحل كافة المشاكل العالقة بين جميع الأطراف من أجل ترسيخ السلام والاستقرار".

ونقل البيان عن صالح أشارته إلى "تطلّع العراق لبناء علاقات مثمرة وواسعة بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

ولفت إلى "أهمية العلاقة مع المانيا وضرورة إسهامها في إعمار البلاد والمشاركة في الفرص الاستثمارية الواعدة في البلاد".

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وجدد صالح "موقف العراق المستند إلى مصالحه الوطنية العليا في إقامة علاقات صداقة مع أشقائه وجيرانه وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

بدورها، أعربت ميركل عن "دعم بلادها لاستقرار العراق والحفاظ على أمنه وأهمية احترام السيادة العراقية"، مشددة على "ضرورة تعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران مؤخرًا، على الأراضي العراقية بعد أن اغتالت الأولى قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني والقيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس، بغارة قرب مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

وردت إيران، بعدها بخمسة أيام، بإطلاق صواريخ باليستية على قاعدتين عسكريتين تستضيف جنودا أمريكيين في شمالي وغربي العراق.

وأثارت المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية غضبا شعبيا وحكوميا واسعا في العراق، وسط مخاوف من تحول البلد إلى ساحة نزاع مفتوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك قبل أن تتراجع حدة التوتر.

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