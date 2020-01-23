مليشيات حفتر تواصل انتهاك الهدنة جنوبي طرابلس

طرابلس/ الخليج 365المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب عبد المالك المدني:

- مليشيات حفتر انتهكت وقف إطلاق النار في محور الخلاطات جنوبي طرابلس عبر هجمات كثيفة شنتها منذ الصباح الباكر

- مليشيا حفتر تحاول إعادة التجمع والتقدم في موقع جسر المطار الواقع بمنطقة الرملة جنوبي طرابلس

- قوات الحكومة الليبية صدت هجوم قوات حفتر ولم تسمح لها بالتقدم

اتهمت قوات الحكومة الليبية، الخميس، مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بانتهاك وقف إطلاق النار، بمحوري الخلاطات والرملة جنوبي العاصمة طرابلس.

وتأتي انتهاكات حفتر على الرغم من دعوات الهدنة التي أطلقت خلال مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، الأحد الماضي.

وأفاد مراسل الخليج 365، أنه سمع دوي انفجارات طوال نهار الخميس، في طرابلس، رغم تعهد الأطراف الليبية في مؤتمر برلين، بالالتزام بوقف إطلاق النار ميدانيا.

وفي حديث للأناضول، قال المتحدث باسم الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب (تابعة لحكومة الوفاق الوطني)، عبد المالك المدني، إن ميليشيات حفتر انتهكت وقف إطلاق النار بمحور الخلاطات، محاولةً السيطرة عليه عبر هجمات كثيفة شنتها ضد قوات الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) منذ ساعات الصباح الباكر من الخميس.

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وأفاد "المدني"، أن ميليشيات حفتر تحاول إعادة التجمع والتقدم في موقع جسر المطار (القديم) الواقع بمحور الرملة (غرب المطار القديم).

وأشار إلى أن قوات حكومة الوفاق، صدت هجوم مليشيات حفتر، ولم تسمح لها بالتقدم.

والأحد الماضي، انعقد مؤتمر في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، بمشاركة 12 دولة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان أبرز بنود بيانه الختامي، ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار المعلن بمبادرة تركية روسية.

ووافقت مليشيات حفتر، وقوات الوفاق، على المبادرة التركية الروسية لوقف إطلاق النار، ابتداء من 12 يناير/كانون الجاري.

وفي خرق متكرر لوقف إطلاق النار، تشن قوات حفتر هجمات يومية على طرابلس، استكمالًا لعملية عسكرية تشنها قواته منذ 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.