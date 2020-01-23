الرئيس التونسي ووزير الخارجية الألماني يبحثان الأزمة الليبية

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

بحث الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس، مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس سعيّد، لماس، بقصر قرطاج، الخميس، بحسب بيان للرئاسة التونسية، وصل الخليج 365 نسخة منه.

وشدّد سعيّد، خلال لقائه الوزير الألماني، على "ضرورة أن يكون لتونس دور فاعل في إيجاد حلّ لهذه الأزمة (الليبية) وفق مقاربة جديدة".

وأشار إلى "عمق العلاقات التونسية الألمانية، ليس فقط على مستوى التعاون الثنائي، بل كذلك على مستوى تنسيق المواقف، وتبادل الرأي خاصة في القضايا المصيرية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها الأزمة الليبية".

وجدّد سعيد، "دعوته لأن يكون الحلّ ليبيّا- ليبيّا، لأنّ الحلّ الحقيقي والدائم لا يمكن أن يكون إلّا من الليبيين أنفسهم دون أيّ تدخّل خارجي، فالتدخّلات الخارجية لا تزيد الوضع إلّا تعقيدا".

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من ناحيته، أبرز وزير الخارجية الألماني، "المكانة الهامة التي تحظى بها تونس لدى ألمانيا"، بحسب بيان الرئاسة التونسية.

وجدد ماس، أسف بلاده "لعدم دعوة تونس إلى مؤتمر برلين في الوقت المناسب".

ونقل البيان عن ماس، "التزام ألمانيا بإشراكها (تونس) في مختلف المحطات القادمة المتعلّقة بالملف الليبي ومنها بالخصوص متابعة تنفيذ مخرجات هذا المؤتمر".

واعتبر الوزير الألماني، أنّ "تونس جزء من هذه العملية، وأنّ دعمها ومرافقتها مهمّان جدا لإنجاحها".

وفي وقت سابق الخميس، وصل وزير الخارجية الألماني، تونس، قادما إليها من الجزائر بعد ان حضر اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا (الجزائر، مصر، تونس، السودان، تشاد، النيجر، بالإضافة إلى مالي بصفتها متأثرة بالنزاع الليبي).



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