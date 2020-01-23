ميركل: الأخطاء في سوريا يجب أن لا تتكرر في ليبيا

برلين/ جنيد قره داغ/ الخليج 365

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن الأخطاء التي ارتكبت في سوريا، يجب أن لا تتكرر في ليبيا.

جاء ذلك في كلمة لها الخميس، خلال قمة المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في بلدة دافوس السويسرية.

وأشارت ميركل، أن "أوروبا تعيش فترة سلام منذ 75 عاما، إلا أن معظم مناطق العالم ليست محظوظة للغاية. حيث اضطر نصف سكان سوريا للفرار، وبالتالي يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق عملية السلام".

وأضافت أن مؤتمر برلين حول ليبيا كان خطوة مهمة نحو بدء العملية السياسية.

ونوهت ميركل، بأهمية الجهود المبذولة لتحسين وضع الليبيين.

Advertisements

وتابعت أن "الأخطاء التي ارتكبت في سوريا، يجب أن لا تتكرر في ليبيا".

وشددت ميركل، على ضرورة أن لا تكون هناك حرب بالوكالة في ليبيا كما هي في سوريا، وعلى أهمية عدم إدخال أسلحة إلى ليبيا، من أجل استقرارها.

وانطلقت أعمال دافوس، الثلاثاء، بمشاركة أكثر من 3 آلاف شخصية تحت عنوان "من أجل عالم متماسك ومستدام".

ومنتدى دافوس،" مؤسسة دولية غير حكومية ولا ربحية، اشتهرت بالملتقى السنوي الذي تنظمه في يناير/ كانون الثاني من كل عام، ببلدة دافوس في سويسرا، ويجمع نخبة من رجال وسيدات أعمال وسياسيين وأكاديميين للتباحث بشأن التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه العالم وسبل حلها.



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.