سقوط صاروخ في المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة، الخميس، في منطقة مفتوحة، بالمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، دون وقوع إصابات، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "معاريف"، إن صاروخًا واحدًا أطلق من قطاع غزة في منطقة مفتوحة، مشيرةً أنه لم يبلغ عن وقوع إصابات.

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ومساء الخميس، دوت صافرات الإنذار، في منطقة غلاف غزة، جنوبي إسرائيل.

ونقلت قناة "كان" الرسمية، عن بيان للجيش الإسرائيلي قوله، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة "نير عام" القريبة من قطاع غزة.

وفي وقت سابق الخميس، عثر الجيش على بالونات حارقة في أربعة مواقع قرب الحدود مع قطاع غزة، انفجر أحدها قبل وصول الشرطة، دون أن يصاب أحد، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.