اجتماع أوروبي عربي ببروكسل لبحث القضايا المشتركة

الخليج 365

انعقدت الخميس، في بروكسل أعمال الاجتماع الثامن للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء اللجنة السياسية والأمنية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وناقش السفراء عدد من القضايا المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على القضية الفلسطينية وبناء السلام العادل والشامل للشرق الأوسط، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما بحثوا تطورات الأوضاع في سوريا والعراق واليمن وليبيا ولبنان وإيران، بالإضافة إلى مسائل مكافحة الإرهاب وتمويله والهجرة واللاجئين والنازحين.

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وأكد الاجتماع على "أهمية الشراكة العربية الأوروبية باعتبارها استجابة إقليمية ملائمة والتزامهم بتعددية الأطراف الفاعلة والنظام الدولي المبني على احترام القانون الدولي".

كما تزامن مع الاجتماع مع بدء أعمال مجموعات الحوار الاستراتيجي بينهما.

ويجري الحوار الاستراتيجي بين الجانبين في ثلاث جلسات تتناول قضايا منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب ملفات الهجرة واللاجئين والنازحين، والأوضاع في عدد من الدول العربية من بينها سوريا والعراق وليبيا.

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