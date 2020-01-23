ناشط حقوقي: تونس استلمت 6 أطفال لإرهابيين قتلوا في ليبيا

تونس/ هيثم المحضي/ الخليج 365

قال الناشط الحقوقي التونسي مصطفى عبد الكبير، إن بلاده استلمت 6 أطفال لإرهابيين تونسيين تم القضاء عليهم في الجارة ليبيا.

وأوضح عبد الكبير، للأناضول، "الأطفال أعمارهم تتراوح بين 4 و12 سنة، وكانوا يعيشون منذ 3 سنوات في مركز إيواء فاقدي السند، في مدينة مصراتة الليبية (200 كلم شرق طرابلس) تحت إشراف كل من الهلال الأحمر الليبي والسلطات الأمنية والقضائية بمصراتة".

وأضاف "تسلمت وزارة الخارجية التونسية هؤلاء الأطفال، ومن المنتظر أن يصلوا إلى مطار قرطاج الدولي (بالعاصمة تونس) مساء الخميس على الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي (19:00 ت.غ)".

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وأشار عبد الكبير، إلى أن المساعي مازالت موجودة لاستلام 36 طفلا آخرا (من أبناء الإرهابيين التونسيين) في ليبيا، 15 منهم موجودون في مركز إيواء بمصراتة، و21 في مركز إيواء بالعاصمة طرابلس.

ولم يصدر عن السلطات التونسية الرسمية أي تصريح حول المسألة إلى غاية الساعة 17:30 ت.غ.

وبحسب تصريحات تونسية رسمية سابقة فإن عدد الإرهابيين التونسيين في الخارج يناهز 3 آلاف عنصر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.