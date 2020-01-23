العراق يعلن خلوه من "كورونا" ويفحص القادمين عبر المطارات والمعابر

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العراقية، الخميس، خلو البلاد من فيروس "كورونا" الجديد، وفحص الوافدين من الصين والدول التي تم تسجيل حالات إصابة فيها.

وقال متحدث الوزارة سيف البدر، في بيان، إن "العراقَ خالٍ تماماً لغاية الآن من أيّ إصابة بمرض كورونا الذي سجل إصابات مؤخراً في دولة الصين".

وأكد البدر أن "المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية التابع لوزارة الصحة لم يسجل أي حالة إصابة".

وأضاف أن "جميع الوافدين للبلاد من كافة الدول التي سجلت فيها أيّ حالة وبائية ومنها الصين، يخضعون للفحص في المطارات والمنافذ الحدودية".

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وشدد المتحدث باسم الوزارة على "ضرورة التثقيف حول الأمراض الانتقالية وطرق الوقاية منها ومراجعة أقرب مؤسسة صحية في حال حدوث أي أعراض للمرض".

وأشار أن "الوزارة أعدت مسبقًا خططا للتعامل مع أي طارئ صحي، وهيأت ردهات خاصة وكوادر مدربة للتعامل مع أي متغير، ووفرت كافة الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة".

وأعلنت السلطات الصينية، الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا فيروس "كورونا" الجديد إلى 17 شخصا في عموم البلاد، فيما بلغ عدد المصابين 444 شخصا.

فيما جرى الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 622 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس منتصف ديسمبر/كانون الأول 2019.

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