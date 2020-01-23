ماسكيرانو: عودة ميسي للدوري الأرجنتيني واردة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكد خافيير ماسكيرانو نجم برشلونة السابق، ولاعب إستوديانتس لابلاتا الحالي، أن زميله السابق ليونيل ميسي، يمكنه العودة إلى الدوري الأرجنتيني في المستقبل.
وقال ماسكيرانو خلال تصريحات لصحيفة سبورت “عودة ميسي للأرجنتين؟ أي شيء يمكن أن يحدث في كرة القدم، ويعتمد ذلك على رغبة اللاعب في العودة”.
وأضاف “هناك أيضًا جانب الأسرة، يجب أن يناقش الأمر معهم، هذه قضايا شخصية، ولا يمكن لأي شخص آخر أن يؤثر عليه”.
واختتم “إذا قرر ليونيل ميسي القدوم إلى الأرجنتين في المستقبل، سيكون ذلك بمثابة قفزة كبيرة في الدوري المحلي والدولة”.
يذكر أن ميسي أكد من قبل رغبته في الاعتزال بقميص فريقه السابق نيولز أولد بويز الأرجنتيني، لكنه تراجع وأكد أنه سيختتم ميسرته بقميص البلوجرانا، في ظل ظروف أسرته والارتباط بكتالونيا.
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