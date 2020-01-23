ظهور أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

قالت وزارة الدولة الهندية للشؤون الخارجية، إنه تم تشخيص إصابة ممرضة هندية في المملكة العربية السعودية بفيروس كورونا ووهان، المعروف باسم فيروس كورونا الجديد.

وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيلامفيل مريدالهاران، اليوم الخميس، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تم اكتشاف إصابة الممرضة الهندية بفيروس كورونا، بعد فحص حوالي 100 ممرضة هندية معظمهم من كيرالا، يعملون في مستشفى بالسعودية.

وأوضح وزير الدولة الهندي، أن الممرضة تخضع للعلاج في مستشفى عسير ، مؤكدًا أنها «تتماثل للشفاء بشكل جيد».

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وارتفع عدد الوفيات في مدينة ووهان الصينية إلى 17 حالة إثر الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بينما تم الإبلاغ عن عشرات الحالات الأخرى في جميع أنحاء الصين وصولاً إلى غرب الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف من احتمال تفشي الفيروس ليصبح وباء.

وأعلنت مدينة ووهان، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، الأربعاء، أنها ستغلق «مطارها» ومحطات السكك الحديدية مؤقتاً للركاب المغادرين، كما سيتم تعليق جميع خدمات النقل العام، في محاولة من السلطات لاحتواء الفيروس.

وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد وقوع 555 حالة إصابة منذ اكتشاف الفيروس في منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وبدأت عدد من المطارات الكبرى في العالم، إجراءات صحية مشددة للكشف عن حالات الإصابة بالمرض، الذي يعد تطورًا جديدًا من فيروس كورونا التقليدي.