- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
يقود الحكم الأسترالي كريستوفر بيث المباراة النهائية بين المنتخب السعودي الأولمبي وكوريا الجنوبية الأحد القادم على استاد راجامانغالا في بانكوك ضمن بطولة كأس آسيا 2020 لكرة القدم تحت 23 عاما المقامة في تايلاند.
ويساعده الحكمان الأستراليان أنتون شكيتينين وأشلي ووريك بيكهام، والحكم الرابع الصيني ما نينغ.
وحجز المنتخبان السعودي والكوري الجنوبي بطاقتي التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد وصولهما إلى نهائي البطولة بفوز الأخضر على أوزبكستان بهدف دون رد في نصف النهائي، فيما تغلبت كوريا الجنوبية على أستراليا بهدفين دون رد.
كانت هذه تفاصيل خبر صافرة أسترالية لقيادة المباراة النهائية بين الأخضر الأولمبي وكوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.