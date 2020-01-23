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سوريا توضح حقيقة مقتل وليد المعلم

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

كشف نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الخميس، حقيقة مقتل وزير الخارجية وليد المعلم.

وأوضح ” المقداد ” أن ” المعلم بصحة جيدة وهو يتابع عمله بشكل اعتيادي في مكتبه بمبنى الخارجية “، وذلك بعدما كشف حساب وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي على “تويتر”، عن وفاة ” المعلم “.

وفي السياق نفسه، اتضح فيما بعد أن حساب وزير الخارجية اللبناني، قد تعرض للاختراق كما أعلن الوزير، مؤكدا أن لا علاقة له بالتغريدة التي تحدثت عن وفاة نظيره السوري.

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