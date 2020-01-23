استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة غدًا الجمعة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، عن توقعاتها لطقس الغد في جميع أنحاء المملكة؛ حيث تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية في عدة مناطق.
وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة قد تؤدي إلى شبه في انعدام الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية؛ فضلًا عن سماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق؛ حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
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