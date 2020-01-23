وظائف شاغرة بتعليم الأحساء

صحيفة الخليج الالكترونية

كشفت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء عن وجود وظائف شاغرة للجنسين على لائحتي بند الأجور والمستخدمين.

ووضعت عدة شروط للمتقدمين علي هذه الوظائف ومنها أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية، ألا يقل عمر المتقدم عن (20) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًاألا يقل عمر المتقدم على وظائف السائقين عن (18) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا.

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واشترطت أيضا ألا يقل عمر المتقدمة عن (20) عامًا ولا يزيد عن (35) عامًا، أن يكون لديه القدرة على شغل الوظائف حسب الأنظمة والتعليمات، أن يكون المتقدم/ـة من سكان محافظة الأحساء والهجر التابعة لها.

وأوضحت أن التعيين سيكون على وظائف العمال بالفئة (أ) والتعيين على وظائف المستخدمين بالمرتبة (31) بمسميات (سائق – مراسل مكتبي -حارس) وسيتم تكليف المعينين على وظائف المستخدمين بمهام رسمية حسب الاحتياج في الإدارة.

ودعت الراغبين من المواطنين والمواطنات في التقديم على تلك الوظائف التسجيل على موقع الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء الإلكترونيوذلك اعتبارًا من تاريخ 01/ 06/ 1441هـ إلى تاريخ 07/ 06/ 1441هـ.