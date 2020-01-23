شرطة الشمالية تضبط 28 مخالفة للذوق العام

صحيفة الخليج الالكترونية ضبطت شرطة منطقة الحدود الشمالية، خلال ١٠ أيام ماضية، ٢٨ مخالفة متنوعة للذوق العام، وجرى مخالفة مرتكبيها. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، المقدم متعب الخميس، بأنه في إطار متابعة الجهات الأمنية لمهامها في تنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٤٤) وتاريخ ٤-٨-١٤٤٠هـ؛ فقد جرى خلال الأسبوع الماضي من تاريخ ١٧-٥-١٤٤١هـ وحتى تاريخ ٢٧-٥-١٤٤١هـ ضبط ٢٨ مخالفة شملت ارتداء ملابس غير لائقة، ورفع صوت الموسيقى داخل الأحياء السكنية. وبين المتحدث الرسمي للشرطة أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.

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