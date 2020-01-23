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الأمن العام يعلن نتائج القبول النهائي على رتبة جندي للكادر النسائي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للأمن العام للكادر النسائي على رتبة “جندي”، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال المتقدمات بمدينة تدريب الأمن العام بمعهد التدريب النسوي بمنطقة الرياض على طريق خريص يوم الاثنين الموافق 1441/6/2هـ.

وأشارت “الإدارة” إلى أنه سوف يتم إلحاق المتقدمات بدورة الفرد الأساسي لمدة أربعة أشهر، مع العلم أن بداية الدورة في تمام الساعة 7:00 صباحاً، موضحة أنه لمعرفة نتائج القبول النهائي والطلبات الرجوع للموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف “أبشر- التوظيف” على الرابط التالي .jobs.sa

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