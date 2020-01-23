دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تقدم هاتف OnePlus 8 Pro بتقنية الشحن اللاسلكي السريع ظهر على التقنية بلا حدود.

جاءت أحدث التسريبات على تويتر اليوم لتؤكد على أن شركة وان بلس في طريقها لتبني تقنية جديدة للشحن اللاسلكي السريع في هاتف OnePlus 8 Pro المرتقب.

تحرص شركة وان بلس على تطوير العديد من تقنيات ومواصفات هواتفها الذكية للمنافسة في الأسواق، إلا أن الشركة تأخرت في دعم إصداراتها بتقنية الشحن السريع، ويعود السبب في ذلك وفقاً لتصريحات سابقة من Pete Lau مؤسس الشركة، إلى رغبة الشركة للتأكد من كفاءة معايير الشحن اللاسلكي قبل دعم هواتف الشركة بها.

ولقد أكدت تسريبات جديدة على أن وان بلس قد إنتهت بالفعل من إختبار معايير الجودة في تقنية جديدة للشحن اللاسلكي، إستعداداً لدعم هاتف OnePlus 8 Pro بهذه التقنية.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى أن وان بلس ستدعم هاتف OnePlus 8 Pro بشاحن لاسلكي بقدرة 30W، وهي تقنية الشحن اللاسلكي المستخدمة من شاومي خلال 2019، حيث تتميز تقنية الشحن اللاسلكي بكفاء وقدرة أعلى على شحن الهاتف بسرعة فائقة ومعايير أعلى للحماية.

وقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن وان بلس تتجه هذا العام لتصميم الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة في هواتف OnePlus 8 كبديل لتصميم الكاميرة المنبثقة، على أن يأتي ثقب الكاميرة في الزاوية اليسرى من شاشة الهاتف، أيضاً من المتوقع أن يتميز هاتف OnePlus 8 Pro بشاشة منحنية بدقة عرض 2K، كما يدعم معدل تحديث 120Hz.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تقدم هاتف OnePlus 8 Pro بتقنية الشحن اللاسلكي السريع ظهر على التقنية بلا حدود.