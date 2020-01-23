شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يأمر برفع درجة اليقظة على الحدود الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر الرئيس التونسى قيس سعيد برفع درجة اليقظة والانتباه خلال تأمين الحدود البلاد الشرقية مع ليبيا، جاء ذلك خلال استقبال قيس سعيد اليوم الخميس بقصر قرطاج وزير الداخلية التونسى هشام الفوراتي، حيث تناولا الوضع الأمنى العام بالبلاد، وتحديدا على الحدود الشرقية، وأكد الرئيس التونسى ضرورة الحفاظ على الأمن و"السهر على" تطبيق القانون بكل صرامة والتصدى لكل أنواع الجريمة والاعتداء على المواطنين وردع كل من يتجرأ على الدولة، مشددا على أنه لا مجال للعبث بأمن المجتمع.

وشدّد على أهمية أن تتحمّل كلّ مؤسسات الدولة التونسية، المعنيّة، مسؤولياتها لتوفير الحماية للمواطنين وبث الطمأنينة فى نفوسهم.



من جانبه أشار وزير الداخلية التونسى إلى أنّ المؤسسة الأمنية - بمختلف وحداتها - حريصة على القيام بواجبها على النحو الأمثل لتوفير الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين، وهى على استعداد دائم للتدخل لفرض سلطة القانون وردع المخالفين بكلّ الطرق والوسائل المتاحة من خلال تكثيف العمليات الأمنية خاصّة فى أوقات الذروة ولا سيما فى محطات النقل وفى محيط المدارس.



وبالنسبة لتأمين الحدود مع الجارة ليبيا فى ضوء التطورات الأخيرة، أكّد وزير الداخلية التونسى جاهزية الوحدات الأمنية بالتنسيق والتعاون المستمرّ مع المؤسسة العسكرية للتصدّى لكلّ ما من شأنه أن يهدّد أمن تونس واستقرارها.