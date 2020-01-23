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الحكومة السودانية تعلن خلو البلاد من وباء الكوليرا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

أعلنت الحكومة السودانية، أن السودان أصبح خاليا من وباء الكوليرا، بالاستناد إلى المعايير التى حددتها اللجنة الفنية للإستجابة لطوارئ وباء الكوليرا بوزارة الصحة الإتحادية، و منظمة الصحة العالمية، بعد أن تم تشخيص آخر حالة إصابة بالكوليرا فى 2 ديسمبر الماضي، وعبر فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام، الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية، فى بيان صحفى اليوم الخميس، عن شكره لكل الجهات المحلية والأجنبية التى أسهمت فى هذا الجهد، وفى مقدمتها وزارة الصحة الاتحادية، والوزارات الولائية، والكوادر والعاملين فى المهن الصحية، خصوصا وأنها انتهجت مبدأ الشفافية والعمل الحازم من أجل توسيع الطاقة التشغيلية للمرافق الصحية الأساسية، وتحسين التنسيق على كافة المستويات، الأمر الذى سهل تدخل الحكومة للتعامل مع الوباء.

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ونوه بأن وزارة الصحة الاتحادية قد بدأت فى التحضير المبكر لحماية البلاد من الكوليرا، وغيرها من الأوبئة خلال موسم الخريف القادم.
وكانت السودان سجلت حالات اصابة بالكوليرا فى عدة ولايات، بينها الخرطوم فى سبتمبر من العام الماضي.

وذكرت وكالة السودان للانباء "سونا"، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة ، رفعت الحظر عن استيراد المواشى الحية من السودان، بعد دراسة وتقييم الوضع الصحى الوبائى لأمراض الحيوان، وفق الاشتراطات الفنية الصحية البيطرية الخاصة، والتى تضمن خلو المواشى الحية المصدرة إلى المملكة من الأمراض الوبائية.

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع بين الجانبين، لاعتماد تنفيذ تلك الاشتراطات على جميع المواشى الحية المصدرة من السودان إلى المملكة.

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