شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الصفدى : ضم اسرائيل وادى الأردن وشمال البحر الميت ينهى كل فرص السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى ، إن قيام إسرائيل بضم وادى الأردن وشمال البحر الميت فى الأراضي الفلسطينية المحتلة، سينسف الأسس التى قامت عليها العملية السلمية، وسيقتل حل الدولتين، وبالتالى سينهي كل فرص تحقيق السلام.

وأضاف الصفدى، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الخميس، أن تقويض إسرائيل هذا الحل عبر إجراءاتها اللاشرعية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، يقتل كل فرص تحقيق السلام الدائم الذى يمكن أن تقبله الشعوب.

وأوضح الصفدى ، أن طريق السلام الذى يجب أن تتكاتف كل الجهود الإقليمية والدولية لتحقيقه هو تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ولفت الصفدي، إلى أن العاهل الأردني عبد الله الثاني ما انفك يقود جهودا مكثفة ومستمرة لإطلاق حراك دولي فاعل لحل الصراع على أساس حل الدولتين، ولتأكيد مركزية القضية الفلسطينية، القضية العربية الأولى التي لن تنعم المنطقة بالسلام العادل والشامل الذي تستحقه شعوبها من دون حلها، وبما يحفظ جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وبمقدمتها حقه في الحرية والدولة.

وقال الصفدي ، إن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي أردني فلسطيني عربي، سيظل الأردن يعمل مع المجتمع الدولي وبالتنسيق مع الدول العربية لتحقيقه على الأسس التي تضمن ديمومته وقبوله من قبل الشعوب، مضيفا أن الإجراءات الإسرائيلية من توسعة للمستوطنات ومصادرة للأراضي الفلسطينية وإعلان التوجه لضم وادي الأردن وشمال البحر الميت، هي إجراءات غير شرعية ولا قانونية تخرق القانون الدولي وتقتل الأمل بإمكانية تحقيق السلام.

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وشدد الصفدي ، على أن طريق السلام بين واضح، وهو زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تمثل الإجماع العربي حول متطلبات تحقيق السلام الشامل والدائم ، محذرا من تبعات الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وبين الصفدى ، أن حماية القدس والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، هي أولوية يكرس الوصي عليها الملك عبد الله الثاني كل الإمكانات من أجلها ، وشدد على أن حماية المقدسات والتصدي لكل محاولات الاعتداءات عليها، هو عمل مستدام عبر الاشتباك المباشر ومع المجتمع الدولي وفي المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة التربية والعلوم والثقافة "يونسكو".

وقال الصفدي "كما أكدت المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن العام الماضي أن القدس الشريف، كما يؤكد الملك عبدالله الثاني خط أحمر، هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونريد القدس، المقدسة عند أتباع الديانات السماوية الثلاثة، رمزا للسلام لا ساحة للقهر".

ولفت الصفدي ، إلى أن المملكة مستمرة في العمل مع الأشقاء والشركاء مع المجتمع الدولي لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وضمان استمرارها في القيام بواجبها إزاء اللاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.